Od svetru až po jehlové podpatky

Vysoké holínky na tenkých podpatcích sice nejsou ideální pro městskou dlažbu, zato nutí k elegantní chůzi. Zajímavě řešené velké límce lze různě tvarovat. Kabelky s potiskem zvířecích kůží často barevně ladí nikoliv s pláštěm, ale se šaty či kostýmem. "Opulentní" sukně z lesklých materiálů doplňují zpravidla tenké úplety. Růžová, která brzy "zaplaví" obchody, má jednu velkou přednost. Skvěle se kombinuje se šedou, která vládla v minulých sezónách. Pončo a káro - to jsou dva módní tipy, které lze i dobře kombinovat.

K chladnému počasí patří na prvním místě teplé svetry s objemnými límci nahrazujícími i šály. Jenže to, co člověk ocení na ulici, kde fouká nepříjemný a studený vítr, m ůže být v klimatizované místnosti horší než dalších deset stupňů na teploměru. Proto bývají tyto mohutné límce odnímatelné,případně je možné je rozepnout, a pustit si tak »vzduch« k tělu. Na druhém místě v důležitosti se objevuje káro na sukních, kalhotách či kabátcích připomínajících šatník šedesátých let. Velmi často se používají kára ve stylu anglické konfekční firm y Burberry, sukně pak mívají typickou »áčkovou« siluetu. Zejména mladší dívky se neobejdou bez dlouhých sukní v »opulentních« rozměrech z lesklých materiálů. Na první pohled má člověk pocit, že návrhář zvolil taft, ale často jde o acetát, samozřejmě v poněkud jiné podobě, než jaký se používal před dvaceti lety. Naopak pro všechny věkové i váhové kategorie je určeno pončo, které lze nosit skutečně ke všemu, od kalhot až po společenské šaty. Po »šedém období«, které vládlo poslední tři roky,pak určitě nezaškodí trochu barev. Je jich hodně,ale jedna slaví velký návrat - růžová. Škála odstínů je obrovská, od starorůžové až po lila odstíny, takže si bude moci vybrat každá žena. A je jedno, zda sáhne po růžovém topu, twinsetu nebo kabelce. Pokud jde o doplňky, velký nástup zaznamenaly tašky a kabelky s potiskem zvířecích kůží. T isk se používá jak na hladkou useň, tak na lakované kůže, nebo dokonce i na umělé materiály. Mnohé firm y nabízejí stejný dezén na kabelce i na botách. Po mnoha letech »nadvlády« ustoupí kotníčkové boty. Nahradí je vysoké holínky, často na jehlovém podpatku, na kterém je někdy umění chodit po přehlídkovém molu, natož po dlážděných chodnících. Mají ovšem jednu přednost - vysoké podpatky nutí svou majitelku chodit vzpřímeně, nespěchat prostě chodit jako elegantní žena.