Od rodiny jsem odcházel dlouho, přiznal zadaný ministr Besser

BLANKA KOSINOVÁ

VEDOUCÍ PROJEKTU, PARTNERKA JIŘÍHO BESSERA

JAK JSEM SE MUSELA SMÍŘIT S JIŘÍHO FUNKCÍ MINISTRA

Když se dostal do Sněmovny, řekla jsem mu: "Kdyby za tebou někdo přišel, abys byl ministr, zakazuju ti to." S tím, že jsou chlapi ješitní, ale nebojuju. Jenom doufám, že to zdravotně neodnese. Jsem ráda, když je šťastný.

KDE JSME SE POPRVÉ POTKALI

(Jiří: "V hospodě U Madly.") To je berounská kultovní hospoda. Byla jsem tam poprvé v životě s kamarádkami, seděly jsme u stolu, který jsme měly rezervovaný, nicméně starosta tam měl od povodní z roku 2002 přednostně místo. Když přišla obsluha, jestli bychom ho pustili sednout, řekly jsme, že nás to nezajímá. Můj první dojem se úplně rozcházel s tím, jak ho znám dnes. Říkalo se o něm, že je namachrovaný, ale pak jsme si začali povídat a překvapilo mě, jak je příjemný. A to ho přehnaně nechválím.

CO MU JAKO BÝVALÁ MLUVČÍ RADÍM

Myslím, že je mediálně dost zdatný, jen je občas jako vypravěč zdlouhavý. Já byla zvyklá, že mám na celé vyjádření dvacet vteřin.

KDY JSME BYLI NAPOSLEDY ZA KULTUROU

V kině před Vánocemi na Kawasakiho růži. (Jiří: "V divadle v Národním na Carmen, to bylo těsně před volbami.") A na koncertě ve Vagonu. (Jiří: "Na kapele Lili Marlene. Zašli jsme tam na pivo, trošku se odreagovat.")

JAK ČASTO MĚ POZNÁVAJÍ LIDÉ NA ULICI

I po letech mě poznávají, jen si mě občas nedokážou zařadit. Zrovna dneska jsem prosila jednoho pána, jestli by mě v řadě aut pustil před sebe. Říká: "Já vás odněkud znám." Já na to: "A ještě než řeknete, odkud mě znáte, pustíte mě?" A on: "Pustím. A jste z Vršovic!"

KDY JSEM SE OPRAVDU BÁLA

Začnu odlehčeně. Na dveřích v práci jsem mívala nápis: To, že nejsi paranoidní, neznamená, že po tobě opravdu nejdou. Opravdový strach jsem měla v roce 2006 po Kubiceho zprávě, protože jsme věděli, že jsme nežádoucí. Došlo to až do tak krajních situací, že jsme byli na dovolené, Jirka se v noci probudil, já stála u okna, a ptal se, co dělám. "Jelo tam nějaké auto," odpověděla jsem. A on: "Protože tam je silnice."

JAK DOBŘE HO ZNÁM:

Které ministerstvo by Jiřího bavilo ještě víc: Asi ministerstvo pro místní rozvoj, protože z úrovně starosty by k tomu měl blíž.

Jiří: Před sedmi týdny bych řekl, že má pravdu. Teď jsem do toho tak zakousnutý, že už bych neměnil.

* 18. SRPNA 1964 V PRAZE Dřív mluvčí, po odchodu od policie nastoupila na oddělení kosmických technologií a družicových systémů na ministerstvu dopravy. Na starosti má zavádění projektu Galileo, což je evropská alternativa k naváděcímu systému GPS. Má tři děti.

JIŘÍ BESSER

MINISTR KULTURY, PARTNER BLANKY KOSINOVÉ

PROČ JSEM VZTAH S BLANKOU NETAJIL

Když jsem se do Blanky před sedmi lety zamiloval, přišel jsem na městskou radu a oznámil jsem to, abych předešel šeptandě. (Blanka: "Jirka je přímý člověk a lidé to stejně věděli.")

PROČ JSEM OTÁLEL S ROZVODEM

Pravda je, že jsem rozvedený teprve tři čtvrtě roku. Odcházel jsem dlouho, ale chtěl jsem, aby to proběhlo v co největším klidu včetně majetkového vyrovnání a aby byli synové dospělí.

JAK SE MI BLANKA LÍBILA V ROLI MLUVČÍ

Připadalo mi, že ví, o čem mluví. Byla loajální k práci, kterou dělala. Myslím, že od té doby policii nikdo tak dobře nereprezentoval.

JAK TO TEĎ MÁME S BYDLENÍM

(Blanka: "Máme tři domácnosti. Jednu má Jirka v Berouně, jednu já v Praze a jednu máme společnou – na chalupě.") V Berouně mám šestaosmdesátiletou maminku, která se mnou bydlí v domku. Blanka s dětmi za námi někdy přijede, jindy zůstávám v Praze. Pokud máme volný víkend, jsme spolu nejraději na chalupě.

CO CHCI JAKO MINISTR DOKÁZAT

Vytvořit v české kultuře takové podmínky, aby ti, které kultura živí nebo se jí baví, k tomu měli ekonomicky spravedlivé prostředí. Nemyslím, že se zkušenostmi manažera ve veřejné správě řeším problémy hůř než umělec nebo člověk, který se v kultuře pohybuje celoživotně.

PROČ JSEM SE VZDAL ZUBAŘINY

Kvůli zdravotním problémům. Měli jsme doktorský fotbalový mančaft, ale v roce 1991 jsem kopl trestňák a vyhřezla mi ploténka. Chodil jsem o francouzských holích, lékaři mě postupně dali dohromady, ale stomatologii jsem už dělat nemohl. Dnes bych si nanejvýš troufl vytrhnout zub.

CO ŘÍKALA MAMINKA NA TO, ŽE JSEM MINISTR

Ptala se, jestli to mám zapotřebí, protože věděla, že jsem chtěl s politikou skončit. Dnes je, doufám, pyšná a šťastná.

JAK HODNOTÍM NOVÉ PODŘÍZENÉ

Nemyslím, že všichni jsou stejní, ale na rovinu říkám, že kdybych měl takový nepořádek na radnici, Beroun není tam, kde je. Myslím, že je potřeba, aby lidé na ministerstvu pochopili, že jsou úředníci, a nikoliv volení zástupci, kteří rozhodují.

JAK DOBŘE JI ZNÁM:

Blančin nejoblíbenější film: Jeden máme společný. Babel. Jinak si myslím, že si raději čte. Blanka: Babel je můj oblíbený film, ale ještě oblíbenější je Volver.

* 4. SRPNA 1957 V BEROUNĚ Bývalý stomatolog v roce 1994 dvě hodiny před uzávěrkou podepsal kandidátku do zastupitelstva a dva měsíce nato se stal starostou Berouna. Tím byl šestnáct let. K tomu měl funkci prezidenta hokejového klubu. Z prvního manželství má dva syny.