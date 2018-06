Od Ratha k Mackovi: průvodce nevěrami českých politiků

Těžko někomu unikly manželské skandály Mirka Topolánka a Jiřího Paroubka. Ti se k sobě mají jako oheň a voda - a nejen ve Sněmovně. V poslední době si vyříkávali i to, kdo z nich dokázal férověji vyřešit své rodinné potíže. Problém měli společný: nevěru.

Nejprve vyšlo najevo, že pro premiéra Mirka Topolánka je rodina taková priorita, až si ji zakládá rovnou na několika místech. O jeho poměru s Lucií Talmanovou, poslankyní za ODS, se začalo psát poprvé loni v létě. Premiér vztah přiznal až o půl roku později, když vyšlo najevo, že s milenkou nejenže strávil Vánoce, ale také ji přivedl do jiného stavu. V červenci se politickému páru narodil syn Nicolas. S novou situací se ještě nesmířila Topolánkova manželka Pavla, která se stále nechce rozvést. V rozhovoru pro MF DNES premiér Topolánkové hodil pomyslnou rukavici prohlášením, že by byl rád, kdyby zůstali přáteli.

To Jiří Paroubek se s problémem jedné ženy navíc vypořádal úplně opačně - razantně a nekompromisně, jak to zřejmě umí jen on. Po fotkách z letiště, na kterých mu společnost dělala mladá tlumočnice Petra Kováčová, vydal promptně prohlášení, že se rozvádí se svou ženou Zuzanou, ale bude ji samozřejmě nadále podporovat ve všech jejích charitativních aktivitách. Paní Paroubková si určitě oddechla. Po absurdní aféře, kdy sociálně demokratický expremiér hrozil žalobami, pokud bude tisk jeho přítelkyni nazývat milenkou, následovalo velice rychlé zasnoubení a slečna Kováčová stráví s mozkem Jiřího Paroubka co nevidět celý život. Tedy možná.

Nevěrný byl prý i Tlustý nebo Macek

V dobách jeho ministrování se i milostný život Davida Ratha s chutí probíral. Jenže to, co tenkrát vypadalo skandálně, už dnes zvedne ze židle málokoho. Rath totiž veřejně přiznal, že má vedle manželky Evy i milenku Renatu, a za tento precedent mu jistě děkuje nejen premiér Topolánek. Obě ženy dokonce bydlí jen pár set metrů od sebe.

Ani Vlastimila Tlustého tato módní vlna neminula a jeho údajná milenka jej na stránkách bulváru obvinila, že jí z postele nadělal kůlničku, ale k zaplacení nové se už neměl. "Brala jsem to vážně. Tvrdil mi, že s ženou už nežije, proto mi nevadilo, že je ženatý. Imponoval mně na něm stejně jako Petře Kováčové na Paroubkovi jeho mozek," řekla novinářka Lenka Nedbálková.

Naposledy médii proběhla zpráva o rozvodu Miroslava Macka a jeho manželky Jany Blochové. Důvod? Milenka, jak jinak. Ještě nedávno hájil Macek čest své ženy tím, že zfackoval Davida Ratha, nyní je prý jejich manželství v koncích. A co že byl tenkrát hlavní důvod asi nejzábavnější politické rozepře poslední doby? David Rath veřejně zavzpomínal na mladičké slečny, které si Macek vodil u boku před svatbou s bohatou (a starší) Čecho-Švýcarkou. Mnozí tvrdili, že Mackova reakce nebyla na místě, ale co naplat, potrefená husa prostě kejhá.

S bokovkami mají své zkušenosti i oba polistopadoví prezidenti. Přítelkyně Václava Klause Klára Lohniská stihla MF DNES poskytnout jeden velký rozhovor, potom se z očí veřejnosti ztratila, Václav Havel si Dagmar Veškrnovou vzal.