Od pruhovaného pyžama k Peříčku

"Chci vylepšit váš sex a milování," říká křehká blondýnka. Donedávna jí znali jen čtenáři časopisů, pro které se nechávala fotit nahá. Dnes se Zuzana Pavličová rozkoukává mezi českými celebritami a na ulici ji poznává každý druhý chlap.



Stačilo málo - zaměstnali ji jako moderátorku erotického Peříčka. Je jí teprve dvacet let, na svou práci je pyšná a asi vůbec netuší, jak těžce si erotika hledala v naší televizi místo.



Soudružská erotika



Začalo to nadějně koncem šedesátých let, kdy se uvolnilo téměř všechno a někteří progresivní dramaturgové dokonce zařadili do programů kulturních domů i striptýzové pořady. Televize si však pruderii vcelku uhájila. Móda minisukní a obnažených břišních svalů sice zasáhla i její pořady, ale všeho s mírou! Například Václav Neckář vystupoval jako člen tria Golden Kids na pódiu Rokoka svlečený do půl těla, v televizním studiu si však nic podobného dovolit nemohl.



Od normalizace se nedalo nic čekat. Nejlépe to ilustruje milostná postelová scéna v populárním seriálu Žena za pultem. Jiřina Švorcová a Petr Haničinec si v ní vlezou pod deku a holá ramena národní umělkyně mají vzbudit iluzi, že milenci jsou pod přikrývkou nazí. Ruší tu však vystrčená noha statika Karla, noha navlečená v deerotizujícím pruhovaném pyžamu. Pokud odpovědné osoby usoudily, že by nějaký film mohl kazit mládež, opatřila ho televize čtyřcípou hvězdičkou, namontovanou do úvodních titulků.



Znamenalo to, že děti mladší patnácti let by v tu chvíli měly odejít od obrazovky, aby neviděly zpravidla nevinné líbací či dokonce svlékací scény, které měly přijít. Televizní milovník erotiky si však neomylně našel alespoň náhražky. Vysokou sledovanost mívaly pravidelné záznamy vystoupení brazilské taneční skupiny Tropicana, jejíž členky měly poprsí zahalené jen symbolicky, a někdy ani to ne. Dole pak nosily úsporný kousek prádla, který byl předchůdcem dnes tak oblíbených kalhotek typu tango.



Také tanečnice baletu televize NDR se na scéně Friedrichstadtpalastu objevovaly v odvážnějších úborech než jejich kolegyně z Kavčích hor. Český divák tedy estrády Ein Kessel Buntes hltal nejen kvůli Lutzovým vtipům a zpěvu Jiřího Korna s Deanem Reedem. A příklad do třetice: obrovskému zájmu se těšil záznam koncertu Tiny Turnerové v Lucerně. Jednak proto, že hvězdy jejího formátu nebyly v Československé televizi k vidění každý den, jednak své sehrála šeptanda šířící se rychlostí blesku: americká zpěvačka vystupovala "skoro nahá".



Poprask v Petrovicích



Komunistickou cenzuru však v osmdesátých letech minulého století začal nahlodávat technický pokrok - na některých rodinných vilkách i panelových domech vypučely první lavory pro příjem satelitního vysílání. Nájemníci se scházeli na schůzích samosprávy v sušárnách či kočárkárnách, kde hlasovali, které z dostupných satelitních programů se mají přivést do společné antény. Vítězil sport a - erotika.



Například sídliště v Praze-Petrovicích se každou sobotu o půlnoci rozsvítilo sinavým světlem obrazovek. Sousedé spěchali z výčepů, aby nezmeškali erotický film, vysílaný na stanici Tele5. Takovou sledovanost neměla v letech půstu ani hokejová liga. A když dotyčná stanice začala vysílat místo erotických filmů tvrdé porno, nemohli nájemníci uvěřit tomu štěstí, které je potkalo. Jenže stejně jako dealer nabízí u školy drogy nejprve zadarmo, aby v klientech vypěstoval závislost, také satelitní televize vysílala hardcore gratis jen dva měsíce.



Pak zakódovala zvuk, aby si zájemci museli zakoupit dekodér a kartu. "Ohó," holedbali se Petrovičtí, "hlavně že nezakódovali obraz. Zvuk nám nevadí." Záhy však zjistili, že bez subhumánních skřeků, vydávaných pornoherci při postsychronu, to jaksi není ono. Po čase už petrovické sídliště spalo v neděli nad ránem hlubokým spánkem, tak jako v letech sedmdesátých.



Sex je náš



Za nových pořádků platilo zprvu heslo: Odříkaného chleba největší krajíc, takže pornografie byla v prvních letech k dostání snad i v cukrárnách. České televize však jako by se to netýkalo a ani Nova to zprvu pořádně neodbrzdila. Přišla sice s pořadem Tabu, kde vykládali i všelijací devianti, jak se ukájejí podle svého gusta, nebo prostitutky, které mluvily o své práci. Divák však mohl vidět pouze umělohmotnou budku, kolem níž pobíhala nepříliš sexy Kateřina Hamrová nebo Roman Šmucler.



"Naše televizní stanice jsou docela liberální, pokud jde o mluvené slovo, naopak jsou značně konzervativní, pokud jde o obraz," říká k tomu Milan Kruml, profesor masmediální komunikace na fakultě sociálních věcí UK. To například v Maďarsku vypukla v televizi jiná erotická jízda. Vyvrcholilo to tím, že soukromá televize TV2 zahájila v roce 2002 vysílání reality show s názvem Big Brother. Už první díly vyvolaly skandál, ale také rekordně zvýšily sledovanost. V hlavním vysílacím čase po osmé večer se muž a žena oddávali nespoutanému sexu.



Televize dostala pokutu sedm milionu forintů, tedy přes milion korun, a není vyloučený úplný zákaz, pokud televize nevynechá ožehavé scény nebo nepřesune vysílání na pozdější hodinu. Zatímco v Maďarsku je hranicí jedenáct večer, u nás je to o hodinu dřív. Otevřeně erotické pořady však na Nově pro jistotu začínaly mnohem později, ať už to byly soutěžní magazíny Playboy Late Night a Tutti Frutti nebo takzvané erotické filmy, které měly podle reklamy inspirovat sexuální praxi publika.



"Erotické filmy" ovšem se skutečnou erotikou, která do života patří stejně jako jídlo, hudba, smích nebo strach, mají společného jen pramálo. Tvrdé pornofilmy alespoň hrají s vyloženými kartami, zato erotické se tváří jako umění a vulgární výrazy nahrazují snad ještě odpornějšími eufemismy jako "mušlička" či "stožár lásky". Jejich scénář však sleduje stejný cíl - aby spolu všechny postavy obcovaly v co největším počtu i při sebestupidnější zámince.



Nejasná pravidla



Co se dnes v naší televizi, pokud jde o erotiku, smí, a co ne? "Tenhle problém není nijak vymezený v zákoně, rozhoduje o něm Rada pro televizní a rozhlasové vysílání," říká televizní expert Milan Kruml. "Ale televize nemají žádnou přesnou definici pornografie, která se nesmí vysílat vůbec. Vše záleží na zhodnocení Rady, ta má pravomoc určit, jestli film může narušit zdravý vývoj dětí a mládeže." Žádný z erotických pořadů dosud pořádně nenarazil. Notoricky známým příkladem potíží s erotickými scénami je však videoklip Láska je láska s Lucií Bílou.



Rada jej přikázala vysílat až po dvaadvacáté hodině. Jak je to ve světě? Spojené státy americké se pyšní nálepkou nejliberálnější země světa. A skutečně: teoreticky může televize vysílat všechno, v praxi skoro nic. Pokud by se znelíbila některému z puritánských občanských sdružení, jako je například Morální většina, znamenalo by to její smrt. Vlivní členové organizace, mezi nimiž najdeme i politiky, průmyslníky, právníky a finančníky, by takovou televizi odřízli od sponzorů. V Německu se média nebojí žádné Rady, ale Jugendschutzamtu - Úřadu na ochranu mládeže.



Jeho sankce mohou být devastující. Když se například jeho úředníkům nedávno zdálo, že v časopisu Bravo překročily únosnou mez dotazy a odpovědi, šířící sexuální osvětu mezi pubertálními čtenářkami, pohrozil úřad, že povolí Bravo prodávat pouze za plentou. Tam se v německých trafikách prodává porno, jemuž by "Bravíčko" nemohlo konkurovat. Pohrůžka splnila účel.



V Česku žádný úřad s takovou autoritou nemáme a hlas puritánských ústavů, jako je například Občanský institut, zní jako pištění myši. Pár jasných pravidel pro pořady se sexuální tematikou Rada přece jenom dala. Předposlední moderátorka erotického magazínu na Nově Soňa Polonyiová prozrazuje: "Penis nesmíme ukázat v úhlu větším než pětačtyřicet stupňů."



Agonie televizní erotiky?



Má vůbec smysl bojovat proti sexu v televizi i v ostatních médiích a chránit před ní nezletilé? Kupříkladu sexuolog Radim Uzel tvrdí, že nikoliv. "Představy o tom, že pornografie je škodlivá, vyvracejí sexuologické výzkumy. Výjimkou je pedofilie a podobně úchylné formy sexu. Představy o škodlivosti běžné pornografie vycházejí z falešného mýtu, že sexualita je něčím nečistým, zatímco děti jsou čisté, nevinné a znalosti o něčem takovém by je pošpinily a ublížily jim.



Jestli je však může něco negativně ovlivnit, jsou to například násilné scény, na které se běžně dívají v televizi. Střelba, zabíjení, krev... Ty na rozdíl od sexu nikdo necenzuruje." Existuje však i jiný argument, že proti sexu v televizi nemá smysl bojovat. Mnozí odborníci soudí, že erotické magazíny a filmy z vysílání postupně zmizí samy. Jejich sledovanost totiž nestoupá - nemůžou konkurovat placeným kabelovým televizím nabízejícím klientům, co chtíč ráčí.



Smrt erotických pořadů prý uspíší především internet, kde jsou pornofilmy přehledně utříděny podle různých myslitelných i nemyslitelných perverzí. Fakta jsou výmluvná: Zatímco zisky amerického pornoprůmyslu se v devadesátých letech minulého století ztrojnásobily, televizních pořadů se sexuální tematikou ubylo. S hvězdami pornoprůmyslu "v civilu" se však bude televizní divák setkávat dál, a to i ve veřejnoprávní televizi.



Pornoherečky a pornoherci jsou totiž v Evropě od osmdesátých let, kdy si německá televize pozvala do studia i Dolly Buster, aby diskutovala s odborníky z jiných oborů o závažných společenských otázkách, takzvaně "salonfahig", tedy přijatelní i v lepší společnosti. Česká televize nezůstává pozadu: Pavlína Nováková, v pornobranži známá jako Paula Wild, pobavila bezděčně spolu s jinými váženými umělci diváky v hlavním vysílacím čase, v pořadu Taxi, prosím. A teď tu tedy máme Zuzanu Pavličovou...





ANKETA:

1. Co pro vás bylo vrcholem filmové erotiky, když jste byli v pubertě?

2. Obohatil někdy erotický film váš život? Sára Saudková, fotografka

1. Moje puberta byla v tak hnusné době, že se v televizi nebo v kině nedalo dívat naprosto na nic. Ale dvakrát za sebou jsem viděla film Devět a půl týdne, kde se sešla dobrá hudba, herci i děj. Nešlo tam jen o erotiku.

2. Svůj erotický život jsem si jinak obohacovala sama, vlastními zkušenostmi. Film jsem k tomu nikdy nepotřebovala.



Miroslav Donutil, herec

1. (bez sebemenšího rozmýšlení) Film Limonádový Joe, konkrétně tanečnice v baru, které vyhrnovaly sukýnky na stole.

2. Jiný erotický film jsem už neviděl a jestli ano, tak okamžitě upadl v zapomnění, takže mi nijak nemohl obohatit život.



Dagmar Pecková, zpěvačka

1. Já vám spíš řeknu, který herec mi připadal sexy - Radoslav Brzobohatý. To byl můj naprostý favorit a snad ve všech filmech. A v jednom byl určitě do půl těla. Ale když jsme jako puberťáci chtěli najít opravdové erotické filmy, tak jsme si je neoficiální cestou na černém trhu našli a na nějaké párty pustili.

2. Z hlediska sexuálního jsem čerpala poznatky i z takových filmů, ale samozřejmě nejen z nich.



Veronika Žilková, herečka

1. Jsem typické "škvírové dítě". Zakázané pořady jsem sledovala skulinou mezi dveřmi, a to ještě v zrcadle. Později mé erotické fantazie obohatil švýcarský film Krajkářky. Oni se tam tak strašně chtěj!

2. Na pornografické nebo jim podobné erotické filmy se nedívám ani v televizi, ani jinde. Jsem vychováním přece jenom katolička.



Marek Vašut, herec

1. Vzrušily mě Felliniho filmy, především Amarcord a Roma.

2. Filmy erotické mou sexuální praxi neovlivnily, píšou je totiž hloupí, netalentovaní lidé. Ale některé pornografické filmy pro mě mají kouzlo nechtěného: třeba když zjistím, že v nějakém pornosnímku hraje moje známá.