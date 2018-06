Od loktů k metru

Historie"Pořádek musí bejt," zní zlaté pravidlo nejen Švejkovo. A kde jinde především než v mírách? U nás si to uvědomil už Přemysl Otakar II. a roku 1268 nařídil, aby po celých Čechách platily míry Starého Města pražského. Leč ani veškeré zlato a železo, jímž tento král vládl, nedokázalo uvést jeho přání ve skutek. Tak se ještě v 19. století u nás kromě četných místních sáhů, kroků, stop, pídí a palců k měření délky používalo šestnáct druhů loktů - v každém větším městě byl někde k nahlédnutí "domácí standard". A to se je do té doby pokoušelo sjednotit nejméně patnáct zemských sněmů a několik císařských patentů i guberniálních nařízení - to poslední vyšlo roku 1855 a za jediný platný prohlásilo systém měr dolnorakouských. Jeho hlavním užitkem nakonec zůstaly přiložené převody starých jednotek na oficiální. Mezitím ovšem několik především francouzských učenců usoudilo, že objektivnější než rozměry něčeho tak individuálního, jako je lidské tělo, je příroda se svými zákony. Proto francouzští akademici roku 1792 rozhodli zvolit za jednotku délky jednu čtyřicetimiliontinu délky zemského poledníku procházejícího Paříží. Měření jeho vybraného úseku (od francouzského Dunkerque ke španělské Barceloně) se protáhlo do konce století, a tak teprve roku 1800 byla jednotka přesně určena, ve formě tyče ulité z platiny a nazvána metr (z řeckého metron míra). Navrženy byly i desítkové předpony pro jeho zlomky a násobky (milimetr až kilometr). Přesto trvalo ještě dlouho, než metr začal platit - jako první od roku 1840 ve Francii. Pak zase dlouho nic. Přelomem byla mezinárodní konference roku 1870 v Paříži, které se zúčastnilo asi dvacet zemí včetně Rakouska-Uherska. To se pak podpisem takzvané metrické konvence v květnu roku 1875 zavázalo k jejímu používání od 1. ledna 1876. "Nový metr" začal platit i ve "starém Rakousku". Od té doby se jeho definice několikrát změnila. Napřed se zjistilo, že pařížský poledník je o necelých deset kilometrů kratší, než naměřili otcové metru, pročež se definicí stal nikoli zlomek délky poledníku, nýbrž rovnou ona platinová tyčka. Roku 1960 byl metr předefinován podle vlnové délky záření jednoho izotopu kryptonu, a když se přišlo na nepatrnou neurčitost tohoto záření, stala se od roku 1983 metrem dráha, kterou urazí za určitý zlomek sekundy světlo ve vakuu. Přestože tento "poslední metr" je určen s chybou menší než miliontina milimetru, sám o sobě k úspěchu nestačí. Naposledy se o tom přesvědčili američtí astronautičtí experti, kteří během přibližování k Marsu zničili sondu za téměř sto milionů dolarů jen proto, že při výpočtech smíchali míle s kilometry...