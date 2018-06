Od cedulí k dlaním v betonu

* Jsme normální, když stále budujeme a bouráme pomníky nebo přitloukáme pamětní desky?To je jev univerzální, který pronásleduje lidstvo od samého počátku. Vezměte si vítězné oblouky a sochy římských vojevůdců. A nebo Moskvu! Svého času by snad bylo jednodušší, kdyby na některé tamní budovy - a nebylo by jich moc - rozvěsili cedule: V tomto domě nikdy nepobýval Vladimír Iljič!* Takže jsme vlastně břídilové?Skvělé výkony Češi podávali v devatenáctém století. To byl vskutku boom pro desky, pomníky a rodné domky! Ty miluji obzvláště. Je to typicky obrozenecký fenomén. Bylo třeba spojit konkrétní osobu s prostředím, z něhož pocházela. Čímž se na jedné straně zvýraznila ta osobnost a na druhé straně se zvýznamňovalo i to prostředí.* Jinými slovy - méně schopní sousedé tyjí z úspěšnějšího rodáka.Přesně tak. Vzpomeňme třeba Palackého a Hodslavic, Jiráska a Hronova. Nebo v poslední době Mahlera a Kališť, Freuda a Příbora. Náhle,naráz jsme hrdi na to, že Freud pochází z Čech. Má-li v Příboře rodný domek, nevím, ale v každém případě už by ho skoro míti měl. Každé obci rodný domek! Kdysi jsem tuhle tezi razil.* Už ji nerazíte?Tento fenomén mizí - k mé hluboké lítosti - s tím, jak se přestáváme rodit v domcích. Lze si stěží představit, že by třeba porodnice v Podolí nebo v Motole byla oblepena cedulemi. Ovšem na druhé straně si dovedu představit bohaté managery, kteří by tam dali zasadit desku tříměsíční Barborce a byli by si jisti, že z ní jednou bude velevýznamný člověk.* Nemáme-li rodné domky, máme aspoň cedule v hospodách.Zase nic nového pod sluncem. Na místě, kde dnes stojí veledůstojné záchůdky, vstup do metra a obchodní dům Máj alias Tesco, bývala kdysi slavná pražská vinárna U Ježíška. Měla dvě velké místnosti, dřevěné stoly a židle a nad těmi židlemi portréty. Zde sedával Jan Neruda. Zde sedával Josef Václav Sládek. Jak často tam sedával, kdy tam sedával, co tam pil - to tam uvedeno nebylo. My studenti jsme vždycky zápasili o jednu jedinou židli. Patřila proslulému historikovi Josefu Pekařovi, jenž byl tou dobou dávno v hluboké politické nemilosti. Hloupý režim ovšem nedokázal spojit Josefa Pekaře a vinárnu U Ježíška, a tak to bylo vlastně jediné místo v republice,kde jsme se s jeho jménem a dokonce portrétem od mistra Švabinského mohli potkat. Činili jsme tak často a s mladickým vzdorem.* Takže cedule berete na milost.Byl bych rád, kdyby to začalo nabývat trochu veselejších a komičtějších rysů. Protože zatím všechny pomníky a pamětní desky byly u nás příliš vážné. Postmoderní doba je přece jen odlehčená, snad i tomuto odlehčí.* Ve stylu Dagmar Peckové a její desky v Litomyšli?Proč ne? I cedule se dají dělat elegantně a vtipně. A také velmi nevkusně. Když pozvu muzikálového hrdinu XY do své vinárny, ožeru ho do němoty a pak o tom napíšu na zeď, tak to je nevkusné. Ale - jsou ještě horší varianty.* Jaké, proboha?Za nejstrašnější považuji, když se někdo pokouší celkem přirozené a tradiční spojování osobností a místa amerikanizovat. Třeba restaurace Planet Hollywood na pražských Příkopech. Co tam bylo? Pět obtisklých rukou na zdi. Češi na to zírali a nechápali. Za pár měsíců to samozřejmě museli zavřít, protože tento styl je u nás neobvyklý. Zaplaťpánbůh, že ještě je neobvyklý. Dlouho nebude,to vás ujišťuji. Jednou půjdete po Příkopech a tam bude dlouhatánská vycementovaná alej. Co krok, to obtisk prstů, nohou a co já vím, které tělesné partie ještě. Síň slávy hvězd a hvězdiček. Vy se toho určitě dožijete. Já už ne. Naštěstí.