Od Britney Spears odešel už druhý bodyguard kvůli sexuálnímu obtežování

Bývalý policista Fernando Flores zvažuje žalobu na Britney Spears, které dělal bodyguarda. Zpěvačka má zřejmě zkreslenou představu o tom, co takový tělesný strážce má za úkol. Nestačilo jí, když s ní byl v domě, chtěla ho mít i ve své posteli.

Po domě prý pobíhala nahá a Flores s ní zažil mnoho nepříjemných a trapných situací, když se ho snažila svést.

"Pořád ho sváděla a on měl pocit, že když na to nebude reagovat, přijde o práci. Minulý týden konečně podal výpověď a zvažuje, že Britney bude žalovat. Pracovat pro ni je těžké. Snažit se s ní vyjít je noční můra a emocionálně je naprosto nezvládnutelná," řekl Floresův přítel reportérům listu The Sun.

Flores zvažuje, že se s bývalou zaměstnavatelkou bude soudit o odškodné ve výši milionů dolarů.

Není to poprvé, kdy si na chování zpěvačky stěžuje její osobní strážce. V roce 2007 z dobře placeného místa odešel Tony Baretto a svůj odchod zdůvodnil úplně stejně jako Flores. Britney Spears se před ním prý neustále procházela nahá a snažila se ho dostat.