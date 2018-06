Sexy a odvážná: nová tvář Óčka Seidlová prošla proměnou

Tereza Seidlová nebude na Óčku úplným nováčkem. Více než rok se podílí na vytváření pořadu Fashion Time, do kterého připravuje reportáže. New Look je ale první pořad, kterému propůjčí svou tvář coby moderátorka.

"Tu nabídku jsem vzala okamžitě. Věděla jsem, že v něm figuruje tým hrozně fajn lidí, se kterými bude radost pracovat a od kterého se můžu hodně naučit," říká Tereza Seidlová, jež se v novém pořadu na Óčku představí v pondělí v 21:45.

Série fotografií Seidlové, které vznikly v rámci ukázkové proměny, má na triku Jiří Šujanský, účesy vytvořil kadeřník Honza Kořínek. Mladá moderátorka má být na snímcích hříšně sexy.

Nová tvář stanice Óčko Tereza Seidlová, jež bude nově provázet pořadem New Look.

"Focení bylo příjemné, protože každá ženská se cítí dobře, když ji namalujou a učešou profesionálové a všichni říkají: ´Terko, tobě to sluší, to je bezvadný, krásný, nádherný.´ Naštěstí není vidět, že se fotilo venku, byla kosa jako blázen, před každým záběrem jsem ze sebe shazovala deku a přitom se tvářila, jak jsem neodolatelná a sexy," směje se Tereza.

O kariéře modelky ale neuvažuje. "Dostala jsem už několik zakázek ze zahraničí, mám teď v dubnu jít přehlídku Versace, tak se to snad rozjede. Ne, dělám si srandu, je to podobný, jako kdyby se někdo ptal, jestli by mě lákalo opravovat vodovodní potrubí," uzavřela Seidlová, jež si svou premiéru na Óčku odbude v pondělí večer.