Óčko slavilo šesté narozeniny, Hanychová ukázala nového přítele

"Bydlíme spolu od prvního dne, řeším to takhle s partnery vždycky," říká modelka, kvůli níž se Jusufi přestěhoval do Prahy a nyní se rozhlíží po nové práci. "Je fotbalista, tak tady zkouší hledat nějaký fotbalový tým. A jak se mi s ním žije? Je to cizinec, takže je to jiný ve všem. Přemýšlí prostě jinak a jeho povaha mi vyhovuje," dodává.

Kromě Hanychové se na šestých narozeninách Óčka objevily i další známé osobnosti, jako primátor Pavel Bém, zpěváci Petr Janda a Michal Hrůza, Helena Zeťová, modelka Dominika Mesarošová či Sámer Issa. Akcí provázeli moderátoři Óčka Míra Hejda a Michaela Salačová. - Videoreportáž z narozenin Óčka najdete zde

Všichni přáli hudební televizi jenom to nejlepší a Hanychová připojila i jedno osobní přání: "Taky bych chtěla, aby mi bylo šest," jako by volala po dětské bezstarostnosti.



Jiří Balvín krájí narozeninový dort

Na oslavě nechyběl ani generální šéf Óčka Jiří Balvín, který si uplynulý rok velmi pochvaloval. "Šestý rok byl pro Óčko dosud nejlepší a ten sedmý bude určitě ještě lepší. Povedla se nám spousta věcí, musím pochválit náš moderátorský tým a určitě i naši moderní a progresivní grafiku," řekl.