OČIMA KRITIKA: Mareš a Banášová? Buran a intelektuálka

0:32 , aktualizováno 0:32

Soutěž Česko Slovenská SuperStar se po semifinálových kolech dostává do varu. Stejně jako moderátorské duo Leoš Mareš a Adela Banášová. Jsou sehranou dvojicí, nebo se o to jen snaží? Podle odborníka na televizní zábavu, který se komentování reality show věnuje už několik let, mají v každém případě odlišný styl humoru.