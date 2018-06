Ochrnutý Zach výrazně zvýšil zájem o nový ročník Muže roku

"V tuto chvíli máme 450 přihlášených, sice se hlásí průběžně během celého roku, ale nejvíc se to projeví právě na jaře, kdy oficiálně zahajujeme nový ročník. A ten nárůst je opravdu velký," vysvětlil.

K osudné nehodě pětadvacetiletého Zacha došlo den po jeho loňském jmenování do úřadu mužské krásy. Původní prognózy lékařů nebyly optimistické a dokonce předpovídaly, že ochrnuté zůstanou nejen nohy, ale i ruce.

Finalisté loňského ročníku Muž roku ČR 2009 Martin Zach a David Novotný

"Řekli mi, že budu hýbat jen hlavou, což se hned v nemocnici v Hradci nepotvrdilo, tam jsem začal hýbat levou rukou a začaly se objevovat i pohyby v pravé. To se po následné operaci v Motole zlepšilo a teď je to tak, jak to je. Ruce dobře ovládám, levá je silnější. Pravá se začíná probouzet," uvedl.

jaké bude finále Finalisty Muže roku čeká představení, otázka od poroty, promenáda ve spodním prádle a volná disciplína. Vítěz kromě titulu získá i ceny v hodnotě 150 tisíc korun.

Muž roku se letos uskuteční již pojedenácté. Hlásit se mohou nejen Češi, ale i Slováci. "Podmínkou je, aby kluci měli české nebo slovenské občanství, protože i letos zvolíme Muže roku ČR a Muže roku SR. Přihlášky přijímáme do 12. května a zájemcům by mělo být od 20 do 35 let," upřesnil Novotný.

Do soutěže se podle něj hlásí i daleko starší lidé, nebo ti, kteří svou postavu mají k ideálu krásy o něco dál, než vysportovaní jedinci, pro které je péče o tělo podstatná. "Hlásil se nám dokonce osmačtyřicetiletý pokladní. Nevím, jestli to byla legrace, ale věková hranice je skutečně 35 let."

A jaký by Muž roku měl být? "Sympatický, milý, měl by mít jazykové znalosti, měl by být plný elánu, chtít něco si dokázat," dodal organizátor soutěže David Novotný.

Kromě Muže roku se v Česku volí i Metrosexuál roku, Sympaťák roku a od loňska i Mr. Czech, který provozuje Michaela Maláčová, jinak také ředitelka České Miss. Že v její soutěži může uspět i muž, a to dokonce i v zahraničí, dokázal někdejší atlet Josef Karas, který v mezinárodním souboji Mr. World obsadil druhé místo (viz volba nejkrásnějšího muže planety).