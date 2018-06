Ochrnutý Muž roku Zach se konečně vrací domů

Martin Zach se již téměř rok zotavuje z úrazu, který si způsobil krátce po svém vítězství v soutěži Muž roku 2010 při skoku na lyžích do vody a jenž mu způsobil ochrnutí celého těla. Léčení rozhodně není u konce, Martin se nadále pohybuje jen pomocí vozíku, ale přináší výsledky.

"Lékaři mi prorokovali, že už nikdy nepohnu ani rukama a dnes jimi hýbu. Děkuju za to celému kolektivu a všem sestřičkám v Rehabilitačním ústavu v Kladrubech, moc se o mě starali. V půlce července mě ještě čeká dvoutýdenní pobyt v Rehabilitačním centru Paraple, ale mezitím se podívám domů, kam se už moc těším," říká Zach.

V Kladrubech nemá stání už proto, že jeho kamaráda Pavla, se kterým byl i v nemocnici v Motole, už také propustili do domácí péče. "Samozřejmě jsme si na sebe zvykli a jsme velcí kamarádi, zůstáváme proto i nadále v kontaktu," dodává Zach.

Martin Zach, David Novotný a Pavel, Martinův kamarád a spolubydlící Martin Zach a David Novotný

Zach by měl mít ke konci měsíce k dispozici také auto přizpůsobené pro vozíčkáře. Do dvou let by se ovšem rád postavil na nohy. Na soustředění dalšího ročníku Muže roku, které se uskuteční na začátku srpna v Lázních Bělohrad a poté na finále stále oblíbenější soutěže ale rozhodně chybět nebude.

"Chci osobně předat žezlo mému nástupci," plánuje Martin. Na slavnostním večeru v Náchodě bude dokonce zvolen předsedou poroty. Jeho bojovnost a vůli obdivují všichni, kdo se s ním potkali. "Já ho opravdu obdivuji za to, s jakou noblesou to zvládá, to by dokázal jen málokdo," uvádí na jeho adresu pořadatel Muže roku David Novotný.