Ochrnutý Martin Zach dostal novou šerpu Muže roku

Do rehabilitačního centra v Kladrubech šerpu osobně přivezl organizátor soutěže David Novotný. "Předávám ti ji, musela se udělat zcela nová, tak doufám, že ji budeš hrdě nosit," řekl šéf Muže roku Zachovi. "Budu," ujistil ho.

Společně s Novotným za Martinem poprvé přijel i loňský slovenský vítěz Peter Menky. Dřív nenašel odvahu. "Nevěděl jsem, jak je Martin na tom. Nikdo jsme nevěděl, jak statečně se k celé věci postaví. Držíme mu palce, není to lehké, ale on je velký bojovník a má podporu celého Slovenska," dodal Menky.

David Novotný se do Kladrub vypravil i s velkým dortem. Jelikož v pondělí slavil narozeniny s dalšími kamarády a Zach u toho být nemohl, vynahradil mu to dodatečně. "Bylo mu pochopitelně líto, že nemůže přijet, ale slíbil jsem mu, že to určitě oslavím i s ním. Martinův denní režim je velmi náročný, rehabilituje v podstatě od rána do večera," vysvětlil (viz předchozí článek o Agátě Hanychové, jež na pražskou oslavu narozenin také zavítala).

Martin Zach a Peter Menky

Martin Zach se stal Mužem roku loni 30. srpna. Den nato měl v programu exhibici na vodních lyžích, kterou pořadatelům slíbil několik měsíců dopředu. Že se mu druhý skok stane osudným, nečekal nikdo.

Svůj boj s těžkou životní zkušeností ale zvládá statečně, ostatně o tom se budete moci přesvědčit již 10. března v Top Star Magazínu na Primě, který v Kladrubech natáčel exkluzivní reportáž.