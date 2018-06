Ochranka nepustila Costnera na party

Osmačtyřicetiletý Costner přiletěl v pátek do Prahy na soukromou návštěvu. Bydlí v hotelu Marriot, kde už se kvůli němu fyzicky střetla ochranka s reportérem TV Nova. Costner, který je po snímku Vodní svět také producent, je v Praze údajně proto, aby se porozhlédl po městě a naplánoval realizaci svého nového filmového projektu. Zástupci velkých produkčních společností však o žádném jeho konkrétním projektu nic nevědí.

Ve skutečnosti hrdina filmů Tanec s vlky či Posel budoucnosti tráví většinu času v pražském Rudolfinu. "Natáčí tu spolu s orchestrem hudbu ke svému novému filmu," říká ředitel agentury Look models v Čechách Petr Holanec. Film bude Costner sám produkovat a zároveň si zahraje i hlavní roli.

Hned v pátek známého herce pohltil noční život Prahy. Hodinu po půlnoci z pátku na sobotu večeřel s o dvacet let mladší přítelkyní Christine Baumgartnerovou v restauraci Kampa Park. V sobotu večer se zelenooký idol znenadání ocitl uprostřed finále soutěže Look model Search. "Pozvaný byl, ale nikdo na sto procent nevěděl, zda opravdu přijde," řekl iDNES Aleš Kacl z pořádající agentury. Costner počkal na vítězství patnáctileté Polky Zuzanny Buchwaldové a pak chtěl jít s ostatními oslavovat do zdejšího Music baru. Ochranka Staré Celnice ho však na party pro VIP hosty nepustila!

Šokovaný a vyhozený herec odešel pryč. "Přišel se svou blonďatou přítelkyní asi o půlnoci," líčí setkání s ním jeden z návštěvníků diskotéky Zlatý strom v pražské Karlově ulici. "Měl kovbojské boty a rozhodně nebyly laciné," všiml si student. Podle něj se Costner zdržel asi hodinu. "Chvíli seděli u baru a při rychlejší písničce šli tancovat."

V neděli se herec sešel s přáteli na obědě v Rudolfinu. V Praze se zdrží ještě několik dní. V plánu má mimo jiné večeři s vítězkami soutěže Look model Search. Je mezi nimi i stříbrná Češka, patnáctiletá Kateřina Beranová z Opatovic nad Labem.