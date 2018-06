Ochranka Madonny zažila pernou chvilku

"Madonně se sice nic závažného nestalo, přesto ovšem budeme nuceni z incidentu vyvodit přísné důsledky. Všechno necháme prošetřit a zodpovídat se budou především samotní organizátoři, kteří měli technické zázemí koncertu a ostrahu zpěvačky na starosti. Je zřejmé, že muž byl ukrytý právě někde v samotné konstrukci nad podiem," řekla novinářům Madonnina sekretářka.

Jak později vychází najevo, neznámý fanoušek měl touhu stanout alespoň na chvíli na podiu vedle slavné zpěvačky již devatenáctkrát. Nikdy nebyl úspěšný. Na podvacáté se mu ovšem podařilo postát zde několik málo sekund. Poté byl chycen ostrahou haly a předán místní policii.

"Bylo to děsné. Ten chlápek se objevil jako duch prakticky odnikud. Nikdo nevěděl, kde se v tu chvíli mohl na podiu vzít. Nedokázala to pádně vysvětlit ani technická podpora areálu, která díky ostraze věděla, co se děje v každém temném koutku," řekl organizátor koncertu.