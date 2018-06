Ochránci zvířat zneužili Michelle Obamovou pro svou kampaň

Michelle Obamová by na sebe pravou kožešinu nevzala. To v minulosti prohlásila několikrát. Neznamená to ovšem, že by organizace PETA mohla používat její obličej pro své kampaně. Michelle Obamová k tomu souhlas nedala a vyjádřila znepokojení nad zneužitím své osoby. Víc ale případ nechtěla komentovat.

"Fakt je, že Michelle Obamová vydala prohlášení, v němž tvrdí, že nenosí pravé kožešiny, a svět by měl vědět, že v očích organizace PETA je proto docela skvělá," uvedla prezidentka organizace Ingrid Newkirková s tím, že pro kampaň svolení první dámy ani nepotřebovala.

Na plakátě se vedle Michelle objevuje také Oprah Winfreyová, Carrie Underwoodová a Tyra Banksová. V mnoha ohledech první dámy Ameriky pak doplňuje slogan: "Bez kožešin a úchvatné." Obrazová kampaň se objevuje také například v metru sídelního města amerického prezidenta ve Washingtonu D. C.

Všechny dámy jsou tak v očích PETA na opačném konci žebříčku než třeba herečka Catherine Zeta-Jonesová, zpěvačka Rihanna nebo modelka Kate Mossová, které rády nosí kožichy a mají tak šanci získat od organizace PETA anticenu za nejhůře oblékané celebrity. čtěte také Na černé listině ochránců zvířat je Zeta-Jonesová i žena roku Rihanna.