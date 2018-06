Ochránci zvířat pláčou, kožichy jdou nyní na dračku

Bez ohledu na globální oteplování, ekonomickou krizi a velké kampaně ochránců zvířat proti kožešinové módě, se ve Finsku konala dražba kožichů a měla velký úspěch. Organizátoři tvrdí, že oproti minulému roku byl výdělek trojnásobný a vyšplhal se na 39,5 milionu eur.

"Nabídka a poptávka jsou v rovnováze, možná poptávka lehce převažuje, což udává ceny," řekl organizátor Pertti Fallenius.

I přes společenský tlak posledních let se podle této dražby zdá, že se trh s kožešinami netřese v základech, jak mnozí předpokládali. Přispívá k tomu i letošní zima, která udeřila mocně na mnoho států.

Dalším důvodem růstu poptávky po evropských kožešinách je propad tohoto odvětví v Číně, která v roce 2000 prudce zvýšila daň a snížila produkci. Fallenius tvrdí, že za poslední dva roky snížila Čína produkci norkových kožešin na polovinu a liščích dokonce na třetinu.

Ačkoli je teď poptávka silná, vrcholu dosáhl prodej kožešin v roce 2007 a poslední dva roky prudce klesal.

"Kožešiny teď nejsou mezi nejvyhledávanějšími módními doplňky. To není proto, že zákazníci, hlavně ženy, nemají rády kožešiny. To mají. Ale vidí ten tlak společnosti, který je nutí to odmítat. Je to luxus, takže to milují, ale na druhou stranu se obejdou bez toho. Problémy, které to přináší teď právě převažují nad tím potěšením," řekl Milton Pedraza z Luxury Institute.

O odpor společnosti k pravé kůži se vytrvale snaží organizace PETA, která je proslulá svými kampaněmi, pro něž využívá známé osobnosti z celého světa.

Mluvčí německé pobočky PETA Harald Ullman si myslí, že do patnácti let kožešiny zmizí z ulic. "I když lidé říkají, že je kůže zpátky, což průmysl chce, abychom si mysleli, nevěřím, že je to pravda," řekl Ullmann. "Kožešiny nemají nic společného s luxusem. Je to produkt mladší doby kamenné a patří do historických knih a ne na něčí záda," dodal.

Teď se ale kožešiny prodávají a finští obchodníci si mnou ruce. Nakupují je hlavně ruští zákazníci, kteří si vybírají i kousky v ceně 38 tisíc euro, ovšem se sezónní slevou.

"Chladné počasí dělá své," říká jeden z prodejců. Fallenius k tomu dodává, že se budou snažit, aby dostali kožešiny i mimo hlavní sezónu.

"Norkový kožich je elegantní klasika, ale není jediným produktem. Díky novým technikám můžeme nyní vyrábět velmi lehké a ne tak teplé výrobky jako jsou svetry vhodné třeba pro letní večery," řekl Fallenius.