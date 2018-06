Ochranáři sčítali v Moravském krasu netopýry

Ochranáři sledují také počty netopýrů ve zpřístupněné Kateřinské jeskyni a Sloupsko-šošůvských jeskyních. Do jeskyní vyrážejí v zimě, protože touto dobou netopýři spí a nejsou tolik rušeni. Díky tomu je sčítání poměrně přesné.

"Sčítáním sledujeme vývoj populace, jestli jsou některé druhy ohroženy nebo naopak se jejich počty rozrůstají. V šedesátých a sedmdesátých letech totiž netopýrů kvůli horšímu životnímu prostředí rapidně ubylo, v osmdesátých letech se úbytek zastavil a v současnosti se stavy pomalu zvyšují," vysvětlil důvod sledování počtu netopýrů Kovařík. Podle něho je také nutné zjistit, zda je zvyšování počtu netopýrů trvalé a co jej provází: zda je to ochrana, zlepšování životního prostředí nebo jiné vlivy.

Netopýři, jichž žije v tuzemsku jednadvacet druhů a všechny se vyskytují i na území Moravského krasu, však odborníci sčítají i na dalších místech v tuzemsku. Posledních deset let sčítání koordinuje Česká společnost pro ochranu netopýrů. Za tu dobu odborníci upřesnili počty netopýrů ve více než pěti stovkách lokalit.



"Vzniká tak celorepubliková databáze, která se právě po desíti letech bude dále rozpracovávat. Kromě toho i přímo v krasu vznikají dílčí studie. Sledujeme například dlouhodobě výskyt netopýrů v Sloupsko-šošůvských jeskyních a to z hlediska stavebních a dlouhodobějších zásahů do jeskyně," zpřesnil Kovařík.