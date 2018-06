Ochotská tají novou lásku, přednost před prací jí ale nedá

Jak krásná blondýnka sama říká, k rozchodu s Ujfalušim došlo především kvůli jejich zaneprázdněnosti. "S Tomášem jsme byli hodně pracovně vytíženi, navíc každý v jiné zemi. Největší problém byl, že jsme každý k té své zemi byl vázaný," připustila Ochotská, zároveň však přiznala, že by kvůli vztahu neustoupila ze svých závazků. "Z pracovních povinností jsem nikdy neslevila. Zatím jsem o tom ani neuvažovala, vždycky to bylo, jak to bylo. Člověk se prostě v dané situaci zachová tak, jak to cítí," uvedla herečka a moderátorka v jedné osobě, jež spolu s dalšími celebritami zavítala na ochutnávku koktejlů v pražském Siddharta Café.

Přestože rozchod s Ujfalušim proběhl podle jejích slov v naprosté pohodě, mediálnímu humbuku kolem celé situace se nevyhnuli. Právě to je jeden z důvodů, proč si Ochotská dává na své soukromí ještě větší pozor. "Média to hrozně nafoukla, jak se trápím, jak mám kruhy pod očima... My jsme se přitom s Tomášem rozešli v naprosté pohodě, oba dva víme, co je pro nás nejlepší. Rozumně jsme si promluvili a všechno funguje tak, jak má," hájila se Ochotská, která si své soukromí chrání i nadále. "Snažila jsem se o svém soukromí nikdy nemluvit, bohužel pokud chodíte s mediálně známým člověkem, nepodaří se vám to tajit příliš dlouho. Já teď dělám všechno proto, abych to utajila, protože samozřejmě nejsem sama. Ale vím, že to asi dlouho nepůjde," řekla Ochotská, ale totožnost nového partnera si nechala pro sebe.

Ochotská díky moderování televizních novin dostává více pracovních nabídek, nyní si však musí s ohledem na svoji pozici pečlivě vybírat. "Samozřejmě pracovní nabídky jsou, ale díky téhle práci musím víc zvažovat, co můžu přijmout a co ne. Hodně nabídek se mi také kryje s vysíláním, protože nemůžu na delší dobu odcestovat. Nepřijímám ani focení spodního prádla nebo plavek, protože si myslím, že se to nehodí," vysvětlila Ochotská. Fanoušci, kteří doufali, že se vnadná herečka přece jen někdy odhalí, teď zřejmě budou zklamáni. "Já jsem k tomuhle nikdy netíhla, nikdy jsem žádné hanbaté fotky nenafotila, i když mě to někdy lákalo, ale teď to vzhledem k práci totálně nejde," uzavřela Ochotská s úsměvem.