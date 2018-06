Ochotská: Shazovat prsa? Ani náhodou

Její trenér David Huf má jasné instrukce: zpevnit tělo, nabrat svalovou hmotu, ale neshodit ani deko. A to hlavně na prsou.

"Jsem spokojená se svojí postavou, ale potřebuju pohyb, dvanáct let jsem totiž závodně tancovala a chybí mi to. Cvičím kvůli kondičce, kterou potřebuju kvůli mému náročnému zaměstnání, a taky bych ráda trochu přibrala, ale ne kila navíc, ale nějakou svalovou hmotu. Nechci být fitness nebo kulturistka, to se mi na holkách ani nelíbí, jen chci postavu vytvarovat a zpevnit," říká Ochotská.

Ve Světě pod Palmovkou ji však není vidět na strojích, tenhle druh cvičení nemá příliš v oblibě. Provozuje zpevňovací cvičení na podložce s gumovými balóny. Víc to prý bolí, ale je to účinné. Zpevňovací cviky dobře působí i na její vyvinuté poprsí, které muže nenechává rozhodně chladnými. Půvabná blondýnka se navíc může pochlubit tím, že její prsa jsou pravá. "Všechno mám přírodní," uzavírá s úsměvem.