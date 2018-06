Ochotská musí z kola ven, Borhyová se vrací

"Máme přesné datum, ale nemůžu ho zatím prozradit, takže řeknu, že to bude brzy," řekla iDNES.tv ke svému návratu Lucie Borhyová, která na TýTý zářila coby moderátorka galavečera. "Je pravda, že jsem moderovala po delší odmlce, takže tréma a nervozita byla ohromná. Jsem ráda, že to mám za sebou," dodala.



TýTý 2008 - Lucie Borhyová a Dalibor Gondík

Ochotská, která na slavnostní předávání cen také zavítala přiznala, že se jí z křesla nováckých zpráv vůbec nechce. "Tahle práce by mě bavila. A když člověk opouští místo, kde je mu dobře, tak je mu to samozřejmě líto," povzdechla si.

"Míša se mi líbila moc, je to sympatická holka a k tomu, že ji vyšoupnu bych se chtěla vyjádřit - vůbec tomu tak není, protože my jsme od začátku věděli, že Míša zaskakuje po dobu, než se vrátím z mateřské," upřesnila Borhyová.



Michaela Ochotská

V její rodině se teď všechno točí kolem čtyřměsíčního syna Lucase. Jeho maminka se nebojí, že by brzkým návratem na obrazovku nějak zanedbávala výchovu. "Jelikož je to pár dní v měsíci, dá se to skloubit. Navíc mám skvělou maminku, která Lucase vždycky ráda pohlídá, takže není co řešit," uvedla dále Borhyová.

Kde nakonec zakotví, vzhledem k tomu, že je její přítel z Řecka, nechtěla uvést. "Kde máme zázemí, nebudu říkat. Do budoucna ale budeme hodně cestovat."