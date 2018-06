Ochotská je už po dovolené: nejdřív tropy s kamarádkou, pak s rodiči

"Je to úspěch, když celá rodina drží pohromadě i po sedmadvaceti letech manželství, v tomhle jsou pro mě naši velkým vzorem," řekla iDNES.cz šestadvacetiletá Michaela Ochotská.

Sama si uvědomuje, že při zakládání rodiny to bude mít v dnešní době těžké. Vztahy jsou podle ní většinou krátkodobé, a když už pevnější svazek vznikne a stvrdí se svatbou, zanedlouho přijde na řadu rozvod. Ne jeden takový případ zná ze svého okolí.

"Doba je teď jiná, bohužel se to odráží i na vztazích, ve kterých je důležitější kariéra než rodina. Nejsem ovšem naivní, žiju v této době a vím, že do budoucna to budu mít těžší. Je mi šestadvacet, myslím, že na to usazení mám ještě čas," doplňuje moderátorka, jež nyní sdílí částečný rodinný život po boku partnera Adriana.

Michaela Ochotská na dovolené na ostrově Mauricius

Michaela je jedináček a tudíž už teď ví, že by chtěla větší rodinu. "Až to jednou přijde, určitě bych chtěla aspoň tři děti. Určitě to není téma, kterým bych se zabývala teď. Ještě chvilku bych se chtěla věnovat studiu a práci, protože mám nádhernou práci, kterou může dělat jen pár vyvolených. Každým dnem za to děkuju."

Kromě výpravy do Dubaje letos stihla Michaela Ochotská i odpočinek na ostrově Mauricius, jehož návštěvu pojala jako dámskou jízdu. V exotické přírodě totiž relaxovala s kamarádkou.

V Česku se pak podívala do Karlových Varů, kam ji další kamarádky, pod velkým utajením, transportovaly vrtulníkem.

Michaela Ochotská a Felix Slováček v Karlových Varech Michaela Ochotská v solné jeskyni ve welness centru Balneo Poppy

Nejvíc ji ale okouzlilo wellness centrum, které se tu nově otevřelo. Do zóny relaxu a pohody totiž chodí často a nejvíc překvapivě v zimě. "Wellness miluju. Právě s rodiči už máme takovou tradici, že na Vánoce odjíždíme do rakouských Alp, kde máme část rodiny. To se pak většinou zavřeme do saun, vířivek a necháme se hýčkat s výhledem na zasněžené kopce. Už jsme tam byli tuším pošesté a letos to nebude jinak," uzavírá Michaela Ochotská.