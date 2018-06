Ochotská je blonďatá kopie Czadernové, říká Eva Jurinová

Podle bývalé hvězdy Novy, která na nejúspěšnější televizi v zemi zářila v devadesátých letech, je role moderátora večerních zpráv z osmdesáti procent civilní, a ne herecká. "A to se včera u Ochotské nepotvrdilo," hodnotí její výkon Jurinová, podle níž je Ochotská "blonďatou kopií Renáty Czadernové".



Renáta Czadernová

"Obecně říkám, že pozice moderátora zpráv by měla být vyvrcholením redaktorské práce, neměly by to být missky, herečky nebo modelky. Ty ať se ukazují v jiných pořadech," dodává Jurinová, která tak poukazuje na nízký věk obou moderátorek, které jsou navíc produktem showbyznysu - třiadvacetiletá Czadernová byla v roce 2006 druhou vicemiss ČR, čtyřiadvacetiletá Ochotská se pak proslavila jako herečka v seriálu Pojišťovna štěstí.

VIDEO: Podívejte se, jak začínala Eva Jurinová

S vyzdvihováním kladů je opatrné i vedení Novy. "Podstatné je, jaké bude její padesáté vysílání. Pokud získá větší jistotu a ztratí nervozitu, budu spokojen. Zeptejte se na konci února," řekl iDNES.cz šéf nováckého zpravodajství Martin Ondráček.

Herečka Michaela Ochotská, která moderuje po boku Reye Korantenga, nahradila v Televizních novinách Lucii Borhyovou.

Ta porodila minulý čtvrtek syna Lucase, a odešla tak na mateřskou dovolenou. - čtěte OBRAZEM: Lucie Borhyová ukázala syna Lucase

Jste spokojeni s výkonem Michaely Ochotské?