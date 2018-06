Ochotská o Rosolovi: Jiskra přeskočila, i když jsem byla ještě zadaná

"Byl jsem pozvaný do večerních zpráv dělat rozhovor o Davis cupu a tam zrovna byla Míša. Tam jsme se chvilku dali do řeči, a tak vznikl první kontakt. Dá se říct, že láska na první pohled," prohlásil tenista.

Od té doby byli v kontaktu, ale nemohli se ještě ukazovat jako pár, protože moderátorka byla v té době zadaná.

"Nešlo to tak rychle. Ale přišli jsme na to, že chceme být spolu víc a víc, a tak jsme spolu," řekla Ochotská, která nyní s tenistou plánuje stěhovaní do společného a většího bydlení.

"Stěhujeme se do našeho úplně nového, kde budeme oba dva začínat, což je pro nás důležité. Tím, že ještě stále hodně hraji tenis a cestuji, se vidíme málo. Ale ty dva týdny za měsíc jsme spolu," prozradil Rosol.

Blondýnka cestuje s ním, pokud to možnosti dovolí. Má na partnera více času i díky tomu, že přestala v televizi moderovat. "Jsme spolu ty dva až tři týdny, ten týden jsem pak v Česku," dodala.