Ochotská s Rosolem plánují děti, už mají i termín svatby

"My známe datum svatby velice dobře. Ale nic neřeknu. Bavíme se i o dětech. Myslím si, že oba jsme na to připraveni, ale nic nelámeme přes koleno, netlačíme na pilu. Co se má stát, to se stane, a jestli ty děti přijít mají, tak si tu cestu najdou samy," řekla iDNES.cz Ochotská.

Se snoubencem létá po světě na zápasy, ale nejradši se prý vracejí domů. Proto ani neuvažují, že by se přestěhovali do zahraničí.

"Já jsem si před rokem pořídila dům, který ještě stále dodělávám, mám k tomu cit, dělám si to přesně podle sebe. Takže ten bych nerada opouštěla. Partner hraje více méně celoročně. Sezona mu skončí, když se vrátí teď z Davis cupu, kde mají finále, tak držíme pěsti, aby porazili Srbsko. Snad se to podaří. No a pak máme pár dní volno, takže vypneme a budeme relaxovat. Pak se chystáme společně do Austrálie," prozradila blondýnka.

Po odchodu z televize Nova se moderátorka rozhodla odpočívat. Nabídky na práci si chce ještě promyslet.

Lukáš Rosol a Michaela Ochotská

"Říkala jsem, že do konce roku o velkých nabídkách nebudu vůbec ani uvažovat. Samozřejmě každou vyslechnu, někde v hlavě si ji uložím a po Novém roce ten šuplík otevřu a do něčeho se asi už zase vrhnu," prohlásila Ochotská s tím, že moderování akcí se věnuje stále.

"Nemůžu si stěžovat, protože teď je skvělý měsíc. My moderátoři mámě žně. Je spousta vánočních, firemních večírků, pak začíná plesová sezona."