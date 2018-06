VIDEO: Muž s extrémním ochlupením se oholil, aby poprvé viděl své svaly

Lidé většinou nejsou šokováni svou postavou, protože ji každý den vídají v zrcadle. Devin sice věděl, že nějaké svaly má, ale neměl tušení, jak moc jsou vyrýsované.



Kvůli extrémnímu ochlupení zkrátka jeho svaly dlouho nebyly vidět. Vždy se oholil jen částečně v místech, kde si v minulosti nechal udělat tetování. Teď ale svůj porost pomocí holícího strojku odstranil úplně a ze své postavy byl naprosto šokovaný.

„Koukni na to. Už vidím svaly. To je neuvěřitelné. Co? Nemyslel jsem, že mám břišáky. No podívej se na to,“ komentoval svou proměnu na videu muž, který se teď asi bude holit pravidelně, protože propadl kulturistuce. A ačkoliv se na něm příroda docela vyřádila - po těle má hodně chlupů, ale na hlavně žádné vlasy - zamiloval se teď do svého těla.