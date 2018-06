Obzinová: Bratislava je dobrodružství

.



Narodila se 1. února 1964. S novinařinou začínala po listopadu 1989 v Českém rozhlase. V roce 1992 přestoupila do České televize. Diváci ji vídali jako válečnou zpravodajku z bývalé Jugoslávie, později moderovala večerní publicistickou "21". Od roku 1996 působila v Nově. Ve dvojici s Martinem Severou uváděla Televizní noviny, posléze nahradila Jana Vávru v moderování diskusní Sedmičky. Uváděla i pořady Gilotina a Zálety. Od letošního března se stala výrobní ředitelkou slovenské televize Joj. Je dvakrát rozvedená, má šestnáctiletého syna Františka.

Jitka Obzinová při on-line rozhovoru v redakci iDNES

Proč myslíte?Jak víte, že je poklidná? To se mýlíte, klidu jsem si zatím moc neužila. Už samo rozhodnutí odejít z Prahy do Bratislavy brali mnozí moji známí jako velké dobrodružství.Když hodnotím změnu povolání, neřekla bych, že Afrika je větší dobrodružství než Bratislava.Práce. Něco jiného je stát před kamerou a něco zcela jiného je organizovat vše tak, aby někdo vůbec mohl před kameru předstoupit. V televizi Joj jsem od března a už jsem stihla poznat, že mám teď zajímavější profesi než bylo všechno, co jsem dělala doposud.Nevysedávám v kanceláři. Jsme malá televize, kde máme funkce zdvojené, ztrojené, prostě znásobené. Úkolů je hrozně moc, připravujeme spoustu novinek. Začalo se mnohem víc točit v exteriérech. Leckteří lidé z realizačního týmu dělají tyhle velké věci poprvé, takže považuju za svou povinnost, přinejmenším morální, podpořit je osobní přítomností. Rodí se něco nového. Je úžasné, že jsem u toho a že, když chci, mám také poslední slovoJak kde. V Joj má generální ředitel čtyři ředitele jednotlivých úseků. Dohromady tvoříme tým, který toho hodně řeší společně. Takže u nás je výrobní ředitel funkcí kreativní, v jiné televizi to ale může být ten, kdo hlavně vyplňuje všelijaké tabulky.Je moc příjemný člověk! Ovládá to, čemu se říká týmový duch, a já s ním nemám nejmenší problém. Jsem ráda, že jsem se s ním potkala, a lichotí mi, že s ním spolupracuju.Každý něco umí lépe a něco hůře.Nenuťte mě, abych komentovala politickou kariéru svého ředitele. K tomu mě nepřemluvíte.Dá se s novinařinou skončit? Kdysi jeden ředitel televize, když jsem přešla do jiné televize, říkal, že jsem skončila s novinařinou. Jenže něco jako bývalý novinář neexistuje. Toho novináře máte pořád v sobě. Ačkoliv já už možná nikdy nenapíšu žádný článek, nenatočím novou reportáž, neodmoderuju žádný zpravodajský pořad nebo politickou diskusi.To je pravda. Proto už nejsem novinářka. Ale svět se rychle mění. Podívejte se na internet, kolik se tam toho dá psát. Sice to zatím nečte moc lidí, ale za dvacet let to může být jinak. Třeba zjistím, že v takových podmínkách chci psát, že se chci stát svobodným autorem.Cítila jsem to tak, že nemám žádný velký prostor. Ale kdoví, třeba jsem byla špatná já.Možná jsem ten prostor mohla mít a jenom jsem si ho neuměla urvat, nebyla jsem dostatečně průrazná.Byla jsem jen ve dvou - v České televizi a v Nově. V obou jsem zažila situace, kdy jsem neodvysílala něco, co jsem si myslela, že bych odvysílat měla. Anebo neřekla něco, co jsem měla říct. Možná to byla autocenzura, možná jsem si zachránila místo.Veřejnoprávní model jako občan miluju. Je to úžasný vynález a budu se za něj bít, aby nikdy neskončil. Avšak komerční model je také zajímavý. V žádném případě tyhle dva modely nestojí proti sobě.A to člověk nemůže být spokojený?Podívejte, v České televizi jsem toho hodně milovala a dost věcí se mi naopak nezamlouvalo. Ale neodcházela jsem kvůli tomu, že by se mi nelíbilo, jak tam funguje celkový systém. Když jsem pak na Nově moderovala Televizní noviny, cítila jsem, že je moje tvůrčí práce hodně okleštěná.To vám povím ráda, protože se o tom dodnes vypráví spousta mýtů. VČT jsem moderovala večerní "21" a vracela se domů tak hodinku před půlnocí. Měla jsem malé dítě a uvažovala jsem, že budu muset téhle profese nechat. Ale do toho jsem dostala nabídku z Novy: budete mít čtyři dny práce, čtyři dny volna, po zprávách budete přicházet domů v půl deváté večer místo v jedenáct a dostanete dvojnásobný plat.Neměla jsem proč váhat. Získala jsem výhodnější podmínky a více času na syna. Vždy jsem se o něj starala sama. Jeho otec se o něj nikdy nezajímal, nijak mi nepřispíval a já se ho o nic neprosila. V takové situaci moc možností nemáte. Buď být chudý jako kostelní myš a nic v životě nedokázat. A takhle chudý dítě vychovávat s tím, že s ním můžete být skoro pořád. Anebo si necháte pomáhat. Jako já od své babičky. Pak nejste chudý jako myš a pracujete na své kariéře. Jenomže dítěti jste schopen něco dát, až když je trochu větší. Babička už je ale starší dáma, a když syn začal chodit do školy, nezvládala ho hlídat a ještě se s ním učit.Ve čtyřech volných dnech jsem měla čas doučit se se synem to, co jsem při čtyřech pracovních dnech zanedbala. A ještě jsem mohla na syna každý den počkat, než se vrátil ze školy. Teprve pak jsem odcházela do Novy na odpolední poradu.Vždycky jsem si říkávala, že by mě bavilo něco organizovat. O produkci jsem se zajímala už jako moderátorka. No a ředitel výroby, tedy funkce, kterou v Joj zastávám, je vlastně ředitel produkce.Ano, polepšila.Co jsem slyšela, tak je berou dobře. Pokud jde o mě, nemám nejmenší problém.Zpočátku možná vládla určitá nedůvěra nebo napjatější očekávání, co se ze mě vyklube. Jestli se nebudu nad ostatní nadřazovat, že jsem z té veliké Novy a že všechno vím lépe. Ale to se brzy rozplynulo a spolupráce je velmi dobrá. Mám výborný tým, s nímž jsem strašně spokojená.Jsou vstřícnější, vřelejší a družnější. Rádi se scházejí a chtějí se bavit.Máte pravdu, jsem studený typ. Ale Slovákům to zjevně nevadí. Překračují moje kruhy, stoupají si blízko a jsou hodně bezprostřední. Chytají mě pod paží nebo kolem ramen. Zpočátku jsem z toho byla zděšená. Pokaždé jsem celá ztuhla a zcepeněla. Ale pak jsem zjistila, že to dělají všichni naprosto běžně a že to není obtěžování či sexuální harašení.Téměř nepiju. Pravda, na začátku jsem měla trochu potíž vysvětlit, že nebudu tak schopná jako oni.V Praze jsem skoro nikam nechodila. Na Slovensku jsem však zjistila příjemnou věc. Společenských akcí se tam neúčastní mnoho bulvárních fotografů. Takže si můžete dát skleničku a zatancovat si, aniž by vás u toho okamžitě fotili. A lidé, které v Bratislavě poznávám, jsou o poznání přátelštější.Vždycky mi to připadalo komické novinář dělal rozhovor s novinářem. Nejprve jsem se pokoušela rozhovory odmítat, ale pak jsem pochopila, že mohou prospívat nejen médiu, v němž pracuju, ale někdy i mně.Myslela jsem, že Bosna by měla lidi zajímat. Už tehdy jsem považovala Srbsko za agresora, ačkoliv to tak mezinárodní společenství ještě nevidělo. Cítila jsem jako svou povinnost o válečných hrůzách mluvit. Teprve později začaly vycházet rozhovory o mně. Fakt je, že v té době už jsem ale neměla žádné velké nosné téma. Určitě jím nebylo třeba to, že jsem uváděla diskusní Sedmičku.Po dvou krátkých manželstvích si už dávám velký pozor. Nikdy jsem s nikým nemusela žít z existenčních důvodů, takže jsem nepolykala věci, které mi zásadně vadily. A teď, ve středním věku, se už člověk s jiným sžívá mnohem hůř než ve dvaceti. Chytrých a tolerantních osobností je dnes k dispozici míň než před dvaceti lety. A víte proč? Protože je mi o dvacet víc. Ženy mají strašnou nevýhodu. Chlap ještě v padesáti může sbalit dvacítku a nikdo se nepohoršuje. Ale kdyby čtyřicetiletá chodila s dvacetiletým, tak si na ni budou všichni ukazovat jako na zebru. Není to nespravedlivé?S dvacetiletým klukem? Ne, to určitě ne!