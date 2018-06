Obyčejného člověka Carrey nesvede

Muž, jehož proslavily role ve snímcích Ace Ventura: Zvířecí detektiv, Maska a How The Grinch Stole Christmas, je naprosto frustrován. Vždyť jeho nezaměnitelná excentrická mimika ho vynesla na křídlech slávy mezi nejvyhledávanější hvězdy Hollywoodu. A nyní - potíže...



Herec mnoha tváří se obhajuje: "Věci, které jsem dosud dělal, vyžadovaly daleko větší nasazení a využití většího hereckého potenciálu. Nynější projekt byl pro mě velmi důležitý a zavazující, takže jsem se nemohl rozhodnout jinak. Byla to těžká práce a já jsem se v ní necítil příliš dobře. Pocházím ze světa, kde se musí člověk o všechno prát, kde vám nic nespadne do klína, natož abyste získali cokoli zadarmo. Musíte stále riskovat svoji kůži. Ovšem v tomto projektu mi spíš říkali: Jak se v té roli cítíte? Neříkejte nám nic, pouze to zahrajte a dodržte podmínky. Ono se to už ve světě chytí."



Carrey se ale nevzdává. Věří, že příští filmová role, která ho čeká, bude ze stejné sorty jako ty předešlé úspěšné. Aspoň tak prý alespoň naplno využije svůj nesporný herecký um. Jak sám podotkl, dostane ze sebe něco pořádného. To by měla být nejpádnější odpověď těm, kteří o Jimovi jízlivě říkají, že ze sebe umí udělat pouze šaška, a proto si na charakterní role netroufá.