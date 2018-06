Obyčejně krásná: Krainová se odhalila v revolučním kalendáři

Podle Krainové už bylo dost kalendářů, ve kterých vystupovala jako barbie, a proto se chtěla světu představit zcela jinak. "Kalendář se jmenuje Simply Simona, tedy obyčejná Simona a opravdu jsme nechtěli dělat něco ve stylu "dokonalé krásky". Mně už přijde i ztráta času dělat nějaké kalendáře, ale hodně lidí mě přemlouvalo, a tak to spojím s charitou, takže nějaký smysl to mít bude, i kdyby to měl být jenom kalendář pro mého tátu, který ho chtěl," říká topmodelka.

Rozhodující vliv měl v celé věci Saša Jány, manažer Krainové z Elite Model Look, který Simonu přemluvil a dal dohromady i malý tým profesionálů. "Fotil to Lukáš Dvořák, což je mladej kluk, hrozně talentovanej. Já jsem s ním pracovala několikrát a mě nadchlo, jak mě vidí a jak cítí světlo. Je šikovnej. A líčila to Káča Kosová," dodala.

Kalendář Simply Simona 2009 vznikal začátkem září v Krkonoších. Tohle místo si Krainová nevybrala náhodou. "Nechtěli jsme jezdit někam k moři a fotit plavky a válející se fotky v písku. Já nevím, kolikrát to tady bylo, ale dneska mají kalendáře i holky, které si říkají modelky a které už ani modelky nejsou a všechny se válejí na pláži, chtějí být sexy a sahají si na ty bradavky... Neříkám, že nemám žádnou odhalenou fotku, ale tentokrát je to prostě udělané jinak."

Přátelství s Darou

V Česku se Simona Krainová zdržela několik týdnů a přestože je zpátky v Americe, stihla toho opravdu hodně. Kamarádku Denisu Novou podpořila na její komorní přehlídce a dokonce zakopala válečnou sekeru s Darou Rolins. "Pookřálo mi srdce, když jsme viděla malou Lauru a život je moc krátkej na to, abychom se na sebe zlobily. Tak jsem jí napsala zprávu, že má krásnou dceru a že jí přeju hodně štěstí. Darina hned reagovala, že by se se mnou ráda potkala, což pro mě bylo po tak dlouhé době překvapení. Ale domluvily jsme se, že se brzy uvidíme. Moc se těším," uzavírá topmodelka, jež je zpátky u svého partnera, hokejisty Jiřího Hudlera.

