Obsah podprsenky určuje inteligenci

Účastnice pokusu rozdělila do pěti skupin. Do první byly zařazeny ženy s nezvykle drobnými ňadry, do dalších s malými, středními a velkými prsy, do páté takové, jejichž objem hrudníku vyráží mužské populaci dech.

"Právě ty získávaly při odpovědích na zkušební otázky v průměru o deset kladných bodů víc než ostatní, ale i majitelky středního a velkého poprsí dosahovaly při hodnocení o tři až čtyři body lepšího skóre než ženy v obou zbývajících skupinách," uvedla doktorka Rossdaleová.

Z předpojatosti ji rozhodně nelze podezírat, neboť sama patří k těm, jejichž obsah podprsenky lze označit za zcela zanedbatelný.

Proč Lolo Ferrari, Dolly Buster či Pamela Andersonová nic geniálního nevynalezly, doktorka Rossdaleová neví, ale podle sociologogů jsou výsledky experimentu naprosto logické. "Ženy, které mají bujné poprsí, jsou dnes všeobecně považovány za nejvíc sexy. Chovají se proto sebevědoměji než ostatní, a to se pozitivně odrazilo v jejich celkovém umístění," konstatují.

Cynici se dali naopak slyšet, že závěry, k nimž dospěla doktorka Rossdaleová, konečně vysvětlují, proč je tak velký zájem o silikonové prsní implantáty.

"Klientky plastických chirurgů zřejmě věří, že díky nim budou mít nejen smyslnější postavu, ale navíc prudce vzroste i jejich mozková kapacita," tvrdí ironicky.