Obří hmyz přilákal již 25.000 návštěvníků

"Naučné exponáty jsou v České republice poprvé. Lákají nejen děti, ale i dospělé. Někteří si gigantické modely vydrží prohlížet i několik hodin," upřesnil Valenta.O přízeň návštěvníků se uchází pět pohyblivých monster hmyzu. Jde až o šestisetnásobné zvětšeniny. Zápasící brouci měří osm metrů, saranče připravené ke skoku má šest metrů. Zhruba stejně velká kudlanka nábožná dokáže rozevřít svá chapadla až do čtyř a půl metru. Věrné pohyblivé modely hmyzu, vyrobené z kůže, pocházejí z dílen japonské společnosti Kokora. Cena expozice, která přijela do Liberce z Estonska ve třech kamiónech, dosahuje několika miliónů korun.Pod obřími lupami jsou téměř dvoumetrové zvětšeniny hlav včely, vážky a komára. Velké obrazovky patří blechám, vším a klíšťatům. Expozici doplňuje informace o programu na záchranu mravenců a entomologické počítačové encyklopedie a kvízy. Svůj koutek má na výstavě i biolog Charles Darwin, jehož pohyblivá figurína se v češtině vyznává ze své lásky k přírodě.Londýnské Muzeum historie přírody zapůjčilo minulý rok do Liberce výstavu dinosauřích modelů, kterou zhlédlo 105.000 návštěvníků. Výstava hmyzu trvá do října, přístupná je v pracovní dny od 10:00 do 18:00 a o víkendech od 09:00 do 18:00. Dospělí zaplatí za vstup 60 korun, děti a zdravotně postižení polovinu.