OBRAZEM: Těhotná Verešová hysterčila kvůli hadům, Kraus ji musel vyvést

Frynta se zabývá chováním lidí a zvířat, a tak si s sebou vzal i dva hady a ještěrku, kterou chtěl ukázat Krausovi i divákům. To se mu sice povedlo, ale jen na chvíli: Verešová totiž dostala doslova hysterický záchvat, a tak ji všichni museli uklidňovat.



Ještěrka, která Verešovou vyděsila k smrti

"Pane Frynto, to máte říct, že nesmíte chodit do pořadu s těhotnýma," snažil se zlehčit situaci Kraus.

Moc se mu to ale nepovedlo. Poté, co otevřel třetí krabičku s hadem, dostala modelka nejsilnější záchvat. "Zvířata mám ráda, ale...," lapala po dechu Verešová.



Andrea Verešová nemohla chvílemi dýchat

"Už to, prosím, nevyndávejte, protože mě pokaždé bouchne do nohy," pokračoval další host, muzikant a herec Ondřej Brzobohatý. "Ondřeji, vaše noha a tady ohrožená těhotná žena, to je nebe a dudy. Zbytek života odkulháte, co je mi do toho," odvětil mu Kraus.

Celou situaci nakonec bavič vyřešil tím, že Andreu Verešovou odvedl do zákulisí, kde počkala, než s Fryntou dokončí rozhovor. "A pokud se nevrátím, tak rodíme," vtipkoval Jan Kraus při odchodu do zákulisí.



Jan Kraus musel Andreu odvést do zákulisí

Modelka je momentálně v rizikovém těhotenství, stále ale doufá, že vše proběhne v pořádku. "Myslela jsem si, že se rizikovému těhotenství vyhnu. Opravdu bych nerada, aby chlapeček přišel na svět dřív," řekla deníku Blesk modelka, která je v čtyřiatřicátém týdnu těhotenství.