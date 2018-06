Obrazem: Šmoulí invaze začala, španělskou vesnici přemalovali na modro

Právě v španělském Juzcaru bude světová premiéra nového filmu Šmoulové 3D. Poté, co se o tom obyvatelé vesnice dozvěděli, začali s přípravami. Malování na šmoulovskou modř ale předtím musely schválit úřady.

Bílé fasády v andaluském městečku Juzcar zmodraly

Bílé fasády, díky nimž jsou andaluské domy vidět už z dálky, pak dostaly nový šat. Malíři spotřebovali přes 4500 litrů modré barvy, aby se filmové postavičky u nich cítily jako doma.

Nejen fasády v andaluském městečku Juzcar zmodraly kvůli Šmoulům

Historické budovy a domy by se však měly po slavnostní premiéře vrátit ke své tradiční bílé barvě.

Z filmu Šmoulové 3D

Neznámí modří mužíčci ve filmu zaplaví modrou planetu, přičemž první zastávkou je samozřejmě New York. Spadeno však mají na celý svět, takže spoléhat na to, že až do Evropy "nedošmoulí", je příliš krátkozraké (více čtěte zde). Premiéra je plánována na 29. července a česká kina zmodrají 11. srpna.