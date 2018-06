OBRAZEM: Sheenův automobil je na šrot, herec v něm nebyl

Vůz se zřítil ze zhruba 100 metrů vysokého skalního srázu nedaleko Sheenova domova v Los Angeles. Policisté místo nehody prohledali, ale uvnitř auta ani v jeho okolí nikoho neobjevili.

Policie nepředpokládá, že by vozidlo řídil Sheen, pád ze srázu by totiž přežil bez zranění jen těžko. "A nevím, jak by se dostal zpátky nahoru," dodal policista Bruce Borihanh. Policie incident vyšetřuje jako krádež auta.

Není to první problém, který Sheena v posledních týdnech postihl. O Vánocích údajně napadl svou manželku Brooke Muellerovou a ohrožoval ji nožem.

Ta na Sheena zavolala policii a herec byl zadržen. Soud by měl příští týden rozhodnout, zda bude herec obviněn z domácího násilí. - čtěte Sheen vzal prý na svou ženu nůž, teď se učí zvládat vztek