OBRAZEM: S Jade Goodyovou se rozloučily tisíce lidí

Poslední rozloučení proběhlo na jihu Londýna, v místě bydliště mladé hvězdy. Tudy také projela rakev s jejím tělem, kterou vezla květinami vyzdobená limuzína Rolls-Royce. Procesí ze vzduchu sledoval vrtulník s televizním štábem.

Smuteční obřad se konal v kostele svatého Jana na východolondýnském předměstí Buckhurst Hill. Před ním stály televizní obrazovky, aby poslední rozloučení s celebritou mohli sledovat i ti, kteří se nedostali dovnitř. Také pro ně připravili kartičky s modlitbami a fotografiemi mrtvé.

Ještě před smutečním obřadem vypustil organizátor pohřbu Barry Albin-Dyer za rakví do vzduchu bílou holubici. Goodyové agent Max Clifford řekl, že přesně tak by si to Goodyová přála. "Bude mít široký úsměv na rtech, když bude sledovat to, co se tady děje," uvedl.

Někdejší zubní instrumentářka Jade Goodyová se objevila před sedmi lety v televizní reality show a fascinovala diváky neomaleností i četnými přešlapy. Pro novináře nebyla dost vzdělaná a poukazovali také na její rasistické výroky.

Rakovinu u ní lékaři objevili loni, letos v únoru bylo jasné, že se vzhledem k pokročilosti onemocnění pacientku už nepodaří zachránit.

Goodyová se pak rozhodla nechat médii zdokumentovat svůj poslední boj a získat tak peníze na výchovu svých dvou dětí.

Její postoj nakonec ocenili i mnozí politici, lékaři a duchovní, protože se díky tomu k ženám dostala naléhavá výzva o nezbytnosti prevence choroby. Mnozí z těch, kteří se s ní dnes přišli rozloučit, jí říkali důvěrně Jade.

"Byla to obyčejná žena, která dala nakonec přede vším přednost svým dětem," řekla novinářům přihlížející matka sedmi dětí Kirsty Brooksová. Cesta na pohřeb, na který přijela se třemi sestrami, jí prý trvala sedm hodin.

Goodyové synové pětiletý Bobby a čtyřletý Freddy byli na matčino přání se svým otcem v Austrálii na prázdninách a pohřbu se nezúčastnili. Přítomen ale byl Jack Tweed, kterého si Goodyová vzala těsně před smrtí. Přijít mohl jen díky tomu, že řízení, které ho čeká za útok na taxikáře, bylo odloženo na 16. dubna. Tweed byl nedávno podmínečně propuštěn z vězení, kde si odpykával trest za jiný útok.