OBRAZEM: Rozvod je prý důvod k oslavě. Cukráři napekli speciální dorty

Rozvodový dort chutná stejně dobře jako ten svatební, jen postavičky na něm se chovají poněkud jinak. Nevěsta s ženichem se nedrží za ruce, ale stojí k sobě zády a telefonují svým milencům a milenkám, případně jeden z nich z dortu padá a druhý se tomu směje. V tomto případě záleží, který z páru si dort objednal.

Dort s osamělým ženichem hledajícím domov naznačuje, kdo koho asi vyhodil. Radost z takového rozhodnutí zase ukážete dortem s nápisem "konečně svobodný" s přeřezanými okovy. Lehce morbidní je dort se hřbitovem a otevřenou rakví, ve které je pochován snubní prsten.

S nápadem na kolekci rozvodových dortů přišli v Pembroke Pines na Floridě. "Žádný milník v životě bychom neměli přecházet bez povšimnutí. Ani rozvod," řekla spolumajitelka pekařství Beatriz Otero deníku Sun-Sentinel.

Její cukrárna připravuje asi 1500 nových druhů dortů ročně pro všechny možné příležitosti. Tematické dorty pro milovníky rychlých aut nebo rybaření, dorty na oslavu získání nové práce nebo nového domu.

Největší zájem je ale o dorty svatební. Těch prodají víc než 1200 ročně. A protože majitelé obchodu vědí, že v této části Spojených států 50 procent manželství končí rozvodem, věří, že i nová kolekce dortů přinese zisk. "Víme, že ne každý chce slavit svůj rozvod, ale jsme připraveni pomoci těm, kdo chtějí oslavit novou životní cestu," dodala Otero.

Úspěchu amerických dortů se snaží využít i britská cukrářku Fay Millarová, která na svých rozvodových dortech dala postavičkám do ruky dokonce zbraně. "Někteří lidé mohou namítat, že je to necitlivé, ale jiní to vidí jako zábavný a vhodný způsob jak oslavit konec jedné životní etapy. To je přece důvod k oslavě. Preferuji humor a myslím, že vtipné dorty by mohly trochu zlepšit náladu při tak příšerné události, jakou rozvod je," řekla deníku Daily Mail Millarová.