OBRAZEM: Rockový koncert ve věznici, Noid poměřoval tetování

Očima fotoreportérky Soni Lechnerové Fotografování ve věznici pro mne bylo velkou výzvou. Nikdy jsem v takovém prostředí nebyla a při rozhodování, zda tam jet, jsem neváhala ani chvilku. Absolvovala jsem velmi důkladnou prohlídku, kdy se před zraky dozorců a nadporučíků neskryly ani baterie do foťáku. Personál věznice ale byl velice příjemný a ve všem mi vyšel vstříc. Vše probíhalo hladce, dozorci začali přivádět první vězně. Do haly, kde koncert probíhal, přicházely skupinky vždy po padesáti vězních, kteří museli projít důkladnou kontrolou. Ve chvíli, kdy šla první skupinka, jsem ale už pociťovala jistý pocit ohrožení, protože jsem jako jediná žena budila velkou pozornost. Odsouzenci ze mne nespouštěli oči, taktéž jako dozorci, kteří věděli, že ostražitost je na místě. Atmosféra samotného koncertu byla úžasná. Noid dav vězňů pořádně rozpumpoval. Dokonce se nebál ani vyskočit na stoly, které tvořily bariéru mezi pódiem a odsouzenými. Po skončení koncertu se s nimi Noid dal do hovoru, všichni se navalili k němu a byli neskutečně šťastní, že se s nimi baví jako se sobě rovnými. Byl to nezapomenutelný zážitek, který ve mně zanechal spoustu dojmů a pocitů. Je to obrovská zkušenost být na té druhé straně, byť jen na pár hodin...