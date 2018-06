OBRAZEM: Polonahá party na pražském Václaváku, přišlo 400 lidí

Španělská designérská značka Desigual uspořádala netradiční reklamní akci. Sto lidí, kteří do prodejny vstoupili jen ve spodním prádle, si za odměnu mohlo zdarma vybrat dva kusy oblečení dle vlastního výběru.

Někteří účastníci přijeli před prodejnu už před půlnocí a nocovali zde, aby si pojistili své místo v první stovce. "My jsme přijeli už v půl desáté," prozradili účastníci s předními pořadovými čísly.

Před osmou hodinou ranní se před prodejnou shromáždilo necelých 300 lidí a v devět, kdy akce začala, jich bylo téměř 400. "Svítí sluníčko, je prostě skvělé počasí na opalování," pochvalovala si jedna z polonahých dívek.

Vybraná stovka lidí měla po otevření prodejnu jen pro sebe a to celou hodinu. "Stálo mi to za to čekání. To, že jsem se musel svléknout do spodního prádla, mi nevadí, já se nestydím," prozradil jeden z účastníků.

V Praze se Polonahá party konala poprvé. V ostatních světových metropolích, například v New Yorku, Madridu, Berlíně, Stockholmu, Londýně nebo Barceloně, už byla vícekrát.