OBRAZEM: Podívejte se na televizní proměny Dany Morávkové

"S každou novou rolí přichází nový vzhled, je to zcela přirozené a k herectví to patří," řekla iDNES.cz Dana Morávková.

Než v roce 2004 nastoupila do Rodinných pout, nosila spíše usedlejší oblečení. Příliš výrazný nebyl účes ani brýle. To se ale záhy změnilo. Role ambiciózní Andrey Rubešové, která je perfekcionistka v osobním i profesním životě a která byla pověstná svými ostrými lokty, si o to vyloženě říkala. Účes, styl oblékání i tvar brýlí - to všechno bylo nutné vylepšit.

A proměna se zřejmě zdařila, neboť se setkala s kladným hodnocením jak u diváků, tak u odborníků. Díky roli manažerky, jejíž image se neobejde bez prvotřídního oblečení a těch nejlepších doplňků, získala Dana Morávková i zajímavé pracovní nabídky, stala se tváří brýlí značky Kio Yamato a své jméno spojila i s obuví zpěvačky Jennifer Lopezové.

Co herečce přinese role Zdeny Tiché v Ordinaci, je otázkou. Dana Morávková se tu představí jako sedmatřicetiletá ředitelka nemocnice, pro niž jsou rodinné záležitosti nejvyšší prioritou. Oproti seriálu VKV změní barvu i délku vlasů, a navíc odloží i brýle. "Paní doktorka vidí jako ostříž," komentuje proměnu Morávková, pro kterou jsou každé podobné proměny vždycky přínosem.



Před nástupem do Rodinných pout měla Dana Morávková světlé vlasy

"Jsem přeci žena a mám ráda proměny. Když je ta proměna pozitivní, pak se mi jako herečce hraje skvěle, a tady se to povedlo," míní představitelka Zdeny Tiché Dana Morávková.