OBRAZEM: Podívejte se na reklamy, kterých se stanete součástí

Reklama nemusí být vždycky jen nudný předěl mezi pořady během něhož máte čas uvařit si kávu a odskočit na toaletu. Reklama je všude kolem nás a podstatou tzv. guerillové reklamy je zapojit reklamní sdělení přímo do veřejného prostoru, aniž by bylo na první pohled zřejmé, že jde o propagaci. Taková reklama může zaujmout, pobavit i šokovat, jako třeba v případě toaletního papíru, který si na záchodě vyndaváte z cizí zadnice. Reklamní agentura By Far z Dánska tímto obrázkem velmi názorně zdůraznila fakt, že propagovaný toaletní papír je 100% recyklovaný.

Další Další povedená guerilla má navíc vznešený cíl. Americká reklamní agentura Casanova Pendrill umístila na Manhattanu automat na špinavou vodu. Za své peníze si můžete vybrat jestli máte chuť na malárii, choleru a další lahůdky. Účelem je upozornit na to, že miliony lidí na světě trpí nedostatkem pitné vody a vy máte možnost přispět a finančně jim pomoci. "Máte žízeň? Na světě žízní miliony lidí bez možnosti získat čistou vodu. 4200 dětí denně umírá na nemoci způsobené špinavou vodou. Pomozte zachránit pitnou vodu v rozvojových zemích. Přispějte už dnes," píše charitativní organizace k této kampani.

Většina guerillových kampaní sází na lidskou zvědavost. Jen málokdo se neohne k nápisu pod velkou šipkou na zastávce. Pokud má dotyčný smysl pro humor, jistě ho pobaví, že droboučkým písmem mu reklama sděluje "Teď je váš zadek kompletně vystavený. Kdyby byl v sexy džínsech, poutal by pozornost stále". Vtipná reklama na džínsy pochází z Chorvatska.

Klasickým příkladem guerilly je poházené oblečení jen tak na zemi. Nejprve si kolemjdoucí myslí, že u zastávky někdo vyhodil staré nepotřebné svršky. Pak ale vzhlédne k plakátu umístěnému ve vitríně a pochopí, že norská reklamní agentura tímto způsobem propaguje cestovní kancelář, díky níž mohl Nor otrávený sychravým počasím odhodit všechny své svršky a rozběhnout se po pláži.

Ne vždy je ovšem taková reklama příjemná. Málokterá žena chce sdělovat veřejně svou váhu. Pokud si ale sedne na zastávku, kterou "vylepšila" nizozemská reklamní společnost N=5, pak její váhu uvidí všichni kolemjdoucí. Po dosednutí na sedačku, v níž je váha zabudována, se nepříjemný fakt zobrazí na velkém displeji rudě hrozícími číslicemi. A protože žádná žena není nikdy se svou váhou spokojená, nezbývá nešťastnici než jít ze zastávky rovnou do fitness centra, na které tato reklama upozorňuje.

U některých reklam se stanete doslova součástí reklamního sdělení. Agentura Saatchi & Saatchi v Indonésii udělala z návštěvníků obchodního domu blechy. Na obří fotce drbajícího se psa pak mohli lidé z vyšších pater sledovat hemžení lidí, kteří se nevědomky stali součástí reklamy na sprej proti blechám.

