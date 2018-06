OBRAZEM: Podívejte se, jak se dělá hollywoodská krása ve Varech

Mobilní zkrášlovací centrum InStyle Luxury Styling Suite vzniklo v jednom z luxusních hotelů přímo na karlovarské kolonádě. Ne náhodou. Cílem je, aby bylo co nejblíže hvězdám červeného koberce, které jeho služby mohou využít od rána až do večera. V praxi to znamená, že na ulici či na společenské akci člověk jen stěží potká neupravenou hvězdu.

Proměně předchází sprchování i mytí vlasů...

Centrum krásy využívají především slavné ženy, jelikož je profesionální tým složený z kosmetiček, vizážistů, kadeřníků a stylistů změní během dvou a půl hodiny doslova k nepoznání.

V rámci kulturních a společenských akcí se o tom již přesvědčily herečky Klára Issová, Jitka Čvančarová, dále Miss World Taťána Kuchařová či moderátorka Gábina Partyšová, která letos moderuje v rámci filmových Varů hned sedm firemních akcí.

Vlasy se musí umýt důkladně. ...poté důkladně vysušit... Vyfoukat a vyčesat...

"Tohle je přesně věc, která tu chyběla. Vždycky jsme si musely s sebou přivézt nejen oblečení, ale i vlastní stylisty a kadeřníky, ale letos je všechno jinak. Centrum krásy totiž nabízí full service. Funguje to tak, že k nim přijdu, přinesu buď vlastní šaty, nebo si vyberu jejich, a pak se už jen pracuje. Nejdřív se musím osprchovat, umýt hlavu, hned poté si mě vezme do parády kosmetička, upraví mi nehty, potom přijde na řadu make-up a vlasy a finální ladění celkové image," líčí průběh rychloproměny Gábina Partyšová, jež letos patří k nejobdivovanějším ženám. Stylista Norbert Szalay ji letos vyzbrojil hned několika modely značky Bottega Veneta.

Nejvíc pod rukama vizážisty musí vyniknout obličej. Make-up se nanáší i na nohy...

Profesionální party girl je ráda, že už nemusí řešit, že se něco na její vizáži nepovede. Jak přiznává, ve spěchu často zapomene správně zkombinovat doplňky s róbou, případně barvu laku na nohou se zbytkem outfitu, což následně způsobí, že je v módních policiích terčem kritiky, stejně jako jiné moderátorky a herečky, které do víru festivalových událostí vplouvají zpravidla chaoticky, jelikož do poslední chvíle řeší jiné aktivity či práci.

Účes musí ladit s doplňky...

"Je fajn, že se s odborníky dá mluvit, že se ptají, co mám ráda nebo co mi sedí k osobnostnímu typu," doplňuje Gábina Partyšová.

Moderátorka tráví festivalové dny po boku svého muže, podnikatele Josefa Kokty, s nímž se stylově ubytovala na kolonádě, shodou okolností ve stejnojmenném hotelu. A je to vůbec poprvé, co jsou oba bez syna Kristiana déle než týden.

Finální kontrola v koupelně...

"Kristianka hlídají rodiče, je to poprvé od jeho tří a půl let, co s ním nejsme takhle dlouho. Je to zkouška. Zrovna jsme si před chvílí volali a říkal, že se mu stýská. Mně taky," přiznává Gábina, která se v Karlových Varech zdrží do úterý.

Mobilní zkrášlovací studio bude v provozu do konce 46. ročníku filmového festivalu. Jeho služby mohou využít jen hvězdy červeného koberce, pro veřejnost studio není otevřené. Hvězdy mohou ušetřit, protože servis je zdarma.