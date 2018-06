OBRAZEM: Podívejte se, jak nové televizi přál celý showbyznys

Mezi hosty se objevila i někdejší programová ředitelka Novy Libuše Šmuclerová, která nejúspěšnější komerční televizi v zemi řídila v dobách její největší slávy.

"Od TV Barrandov si slibuji, že jako malá rybka rozčeří rybník, který do určité míry je stojatý. TV Barrandov má šanci si vyzkoušet, čím jiným diváky zaujmout, a divák, co se mu zalíbí, to velmi rychle pozná a bude to kvitovat," řekla iDNES.tv Šmuclerová.



Libuše Šmuclerová s dcerou

Jak moc je divák náročný, ví i světoznámý fotograf Jan Saudek, který se stal tváří TV Barrandov díky vlastní talk show.



Jan Saudek s partnerkou Pavlou Hodkovou

"Divák je nevypočitatelný, může to být velmi úspěšné, a taky se to podařit nemusí, ale stojí za to se o to pokusit," říká.



Dan Nekonečný

Show Karneval na Barrandově, na které nechyběl žádný důležitý umělec, připravoval několik měsíců početný tým i marketingový šéf stanice Janis Sidovský.



Janis Sidovský

"Některé osobnosti jsem zval osobně a šly do toho jen proto, že věří nové televizi. Bylo to nepředstavitelně moc práce, ani sám jsem si to nedokázal úplně srovnat v hlavě, a když jsem bilancoval, tak jsem si říkal, že jsem šel do větší věci, než jsem si myslel, ale jsem tomu rád," uvedl.

VIDEO: Hana Zagorová

TV Barrandov se nebála do zahajovací show investovat. Dostat na jedno pódium v jeden večer Karla Gotta, Lucii Bílou, Helenu Vondráčkovou, Petra Muka či Hanu Zagorovu se jen tak někomu nepovede.



Závěrečná píseň Show Must Go On

Z herců, bavičů a režisérů se pak na pódiu prostřídali Jan Čenský, Petr Novotný, Josef Mladý či Zdeněk Troška.



Karel Gott

Zajímavostí je, že se celá party přenášela živě z barrandovského ateliéru č. 6, kde televize nechala postavit "hvězdičkové" jeviště o rozloze tisíc metrů čtverečních. V hledišti pak zasedlo 700 pozvaných diváků. "Rozlehlou dekoraci stavělo 30 techniků dva dny, celé tři dny se pak show zkoušela," upřesnil Janis Sidovský.