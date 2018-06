OBRAZEM: Otužilec si vzal těhotnou snoubenku v ledové Metuji

V jejich případě má neobvyklá svatba v Metuji v Náchodě svůj důvod. Oba jsou otužilci a zimní chladné počasí je vždy těší.

"Plavala jsem vždycky už od 15 let na Nový rok, vždycky to bylo strašné bez tréninku. Loni jsem se rozhodla přihlásit do otužileckého oddílu, kde jsem poznala Tomáše," svěřila se novomanželka Taťána. Její manžel Tomáš Prokop vede otužilecký klub v Praze. Svatbu ve vodě plánovali prý dlouho.

"Byl to společný nápad. Když jsme se do sebe zamilovali na první pohled, tak jsme věděli, že když bude svatba, tak otužilecká ve vodě," řekl čtyřiatřicetiletý ženich.

Nevěsta měla při obřadu na sobě slušivé bílé plavky, bílé kozačky a bílý závoj. Ženich si vzal sportovní modré plavky, které ozdobil svatební květinou. Ještě na souši oba vyslechli proslov oddávajícího, ve vodě je pak čekalo už jen osudové "ano" a první manželské políbení. Do vody s nimi musely i družičky, společně si pak krátce ve vodě i zaplavali.

"Srovnatelná byla svatba na Jiráskově chatě nahoře na rozhledně, oddávali jsme také v lipové aleji na zámku. Ale u řeky za mrazu v zimě si nepamatuji, že by se oddávalo. Do vody jsem odmítl jít," řekl místostarosta Jaroslav Rohulán, který pouze stál na molu a z něj shlížel na manželský pár.

Mladý pár brzy očekává narození potomka. Nevěstě se už rýsovalo bříško.

Ještě nenarozené miminko si tak vyzkoušelo zprostředkovaně ledovou koupel. A kdy začne se skutečným otužováním? "Miminko určitě hned nedostane studenou koupel. Musí se otužovat postupně, jako malé nemá vyvinutý termoregulační systém," řekla dvaatřicetiletá nastávající matka. Svatba, kterou si nenechaly ujít desítky lidí, zároveň odstartovala 39. ročník otužileckých závodů.