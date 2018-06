OBRAZEM: Obamovi přáli Mariah Carey, Leonardo DiCaprio i Lucy Liu

Prvním v pořadí byl Sousedský bál, kde Obamovým zazpívala i čokoládová zpěvačka Beyoncé či Shakira.

Obama dostal publikum do varu poté, co se zeptal, jak to jeho ženě sluší. Odpověď byla víc než souhlasná. Obamová totiž přišla v šifónovém modelu, který byl vzadu mírně prodloužený, s jediným širokým ramínkem a s načechranými aplikacemi. Pro novou první dámu USA ho navrhl 26letý americký designér Jason Wu, uvedla ČTK.



Alicia Keys

Ve stejném programu vystoupily i další hvězdy, jako manžel Beyoncé raper Jay-Z, hiphoper will.i.am, který během předvolební kampaně napsal pro Obamu chytlavý hit Yes, We Can parafrázující jeho volební slogan.

Inaugurační vystoupení Obamu při obřím koncertu dostala píseň American Pie

Ozdobou bálu byly také zpěvačky Jennifer Lopez, Mariah Carey, Alicia Keys či Faith Hill.

Obamovu krev dokázal pořádně rozproudit také Stevie Wonder, který nového prezidenta údajně roztancoval nejvíc ze všech umělců.



Stevie Wonder a Sting

Pozadu však nezůstal ani Sting či Maroon 5.

Inaugurační bály a projevy zpestřily rovněž herecké osobnosti. Obamovi popřáli například Leonardo DiCaprio či Lucy Liu.



Leonardo DiCaprio

Nový prezident si už dřívě získal přízeň i herečky Angeliny Jolie. Ta přiznala, že právě Obama je jediná věc, na které se dokáže shodnout se svým otcem Jonem Voightem. "Je hodně věcí, které podle nás dokáže, a doufám, že ho budeme moci dostatečně podpořit," uvedla Jolie.