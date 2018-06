OBRAZEM: Nahé krásky z Vyžlovky střídají zralé ženy z Bašky

Sdružení podporuje dárcovství krve. "Na počátku byla hádka," říká Bílek. Byl se ženou v hospodě a manželku dopálilo, že chlapi pořád pokukují po hanbatém kalendáři na stěně. "My bychom klidně nafotily podobný," řekla přede všemi Drahomíra Bílková. Manželé se pohádali, ale na druhý den bylo jasno: ženy z Bašky nafotí kalendář. "Byly odhodlány se fotit nahé, ale Robert Vano řekl, že nahatých žen je dost, že je zvěční přirozeně krásné."

Ivo Bílek, obyvatelky obce Baška a fotograf Robert Vano

Před objektiv tak předstoupila například hospodská v důchodu, kuchařka, podnikatelka, žena, která pracuje u koní, nebo prodavačka.

"Byly jsme rozhodnuté, že půjdeme do naha, ale nakonec to nebylo potřeba," říká s jistým ulehčením v hlase Drahomíra Bílková, které je spolu s manželem duší netradičního projektu.

Z reakcí některých manželů bylo totiž zjevné, že by focení manželek bez oblečení jen těžko překousli. "Manžel si to přečte v novinách nebo se to dozví, až bude kalendář na světě. Oficiálně jsem totiž na floristické výstavě," řekla cestou na focení Brigita Andrlová.

"Neváhal jsem. Konečně přišla možnost dělat něco neobvyklého," vysvětlil Robert Vano, proč kývl okamžitě na prosbu Ivo Bílka k neobyčejnému projektu. "Jinak je to totiž pořád stejné, pořád jde o tytéž hvězdy typu Claudie Schifferová a mnoha dalších. Těšil jsem se na obyčejné, ale krásné holky," A slovem holky oslovoval Robert Vano také ženy z Bašky při focení, bylo jedno, zda šlo o čtyřicetileté či šedesátileté paní.

Drahomíra Bílková při pohledu na své proměněné kolegyně plakala. "Dojalo mě, že se to všechno podařilo. Uvědomily jsme si, že jsme krásné, jen jsme si to zase potřebovaly dokázat a slyšet to. Splnily jsme si sen," řekla.

Ženy byly překvapené, co s nimi vizážistka a kadeřnice udělaly. Nalíčily je, učesaly a upravily vlasy a pak je oblékly do šatů nebo je jenom zabalily do pruhů látek, stuh a krajek. Například čtyřiapadesátiletá kuchařka Marta Klegová - tygrovaná látka v ní probudila instinkty divoké kočky, z podnikatelky Drahomíry Bílkové byla na chvíli Marlene Dietrichová, čtyřiadvacetiletá Marie Ptáková, která je momentálně na mateřské, byla pro změnu osudovou ženou. Všechny ženy si všechno fotily, až musel jednou Robert Vano zaklít, jak mu do práce pořád blýskaly kompakty ostatních modelek.

Stejná akce se před časem odehrála také ve středočeské obci Vyžlovka. Ženy, které si přály ve své obci nové hřiště, se neváhaly svléknout a získat tak potřebné peníze. V dražbě kalendáře nakonec byly úspěšné. - čtěte Nahé holky z Vyžlovky uspěly, jejich akty vydělaly na hřiště