OBRAZEM: Modelky předvedly svatební romanci, vdavky neplánují

Modelka, která je šťastně zadaná, oblékla jedny společenské růžové šaty a svatební róbu krémové barvy. Sama prý svatbu zatím neplánuje. "Na to je ještě čas. Opravdu se nemusí nikdo bát, že z cesty po Americe přijedu vdaná," řekla iDNES.cz Langmannová a naznačila, kam se v nejbližších dnech vypraví - do New Yorku.

"Ondra mě pořád něčím překvapuje, ale tohle bylo doslova ohromující překvápko. Věděl, že se tam chci už dlouho podívat, dokonce jsem říkala, že bych tam jednou chtěla žít. Teď budu mít konečně možnost posoudit, jestli bych Prahu za tohle velkoměsto opravdu vyměnila," dodala kráska.

Cestu milenci plánují už od listopadu loňského roku. Pracovně vytížená kráska si totiž musela naplánovat dlouhé volno a odmítat pracovní nabídky. V New Yorku, kam odletí 20. dubna, budou bydlet u kamarádů jejího přítele, vyrazí také trochu na cesty, chtějí poznat například Kanadu.

Jednou z posledních prací Langmannové tak byla velká módní show a dražba svatebních šatů Jiřiny Tauchmanové, která se konala na Žofíně a moderovali ji Tereza Kostková a Vlasta Korec.

Součástí večera byla i dražba svatebních šatů, jejíž výtěžek putoval ve prospěch nadace Slunce dětem. Světle zelené šaty, které představila Česká Miss Iveta Lutovská, se vydražily za 26 tisíc korun.