OBRAZEM: Miss Lutovskou na Bahamách okouzlilo moře i žralok

Ze všeho nejvíce ji na exotických Bahamách nadchlo koupání v moři. A okouzlil ji i žralok, od něhož krásku dělilo pří prohlídce tamního obřího akvária sklo. "Je úžasný, ale ve vodě bych se s ním potkat nechtěla," řekla.

To by se také musela vydat 32 kilometrů od pobřeží Grand Bahama Island, kde se nachází místo s celosvětově nejvyšším výskytem žraloků tygřích. U pláže je pravděpodobnost setkání s obávaným predátorem naštěstí nulová. "Moře je tu teploučké dokonce i na mě, a to je co říct," usmívala se Iveta, když si poprvé při svém pobytu na ostrovech zaplavala.

Iveta Lutovská s další z finalistek. Iveta Lutovská s finalistkou ze Slovenska.

Česká Miss 2009 pobývá v dějišti nejprestižnější mezinárodní soutěže krásy již déle než týden. Její program je stále nabitý. První dny absolvovala focení ve večerních šatech od světoznámé módní návrhářky Blanky Matragi, pózovala před objektivem fotoaparátu v plavkách, vyzkoušela si různá oblečení, za sebou má také interview před kamerou. A čekala ji první část Miss Universe v podobě soutěže národních kostýmů.

Bahamy, které byly pravděpodobně prvním místem, kam vkročil při objevování Ameriky Kryštof Kolumbus, nabízejí Lutovské stále něco nového. Při výletech se podle svých slov ráda plaví na lodi, možná právě ve stopách slavného mořeplavce. Mimo jiné poznala, jak se tu "motají" pověstné doutníky. A v parlamentu ji přivítal spolu s dalšími kráskami předseda bahamské vlády.

Dívky se také chystají navštívit turistický ráj na Haurbour Islandu a ostrov Abaco s jeho překrásnými korálovými útesy.

Na pokoji bydlí Iveta s nejkrásnější dívkou Bulharska a soužití si pochvaluje. Nejvíce se přátelí se slovenskou miss. A všechny tři stejně jako desítky dalších soutěžících z mnoha zemí světa spojuje magické datum. Již 23. srpna se rozhodne o tom, která z nich získá korunku Miss Universe 2009.