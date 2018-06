OBRAZEM: Málem se utopil, z pout se ale dostal a vytvořil rekord

Kdo překonávání rekordu přihlížel, zřejmě ucítil nepříjemné mrazení. Ruce mu svazují policejní pouta a on se s nimi potápí pod hladinu jabloneckého bazénu. Za 10,66 sekund se vynoří a pouta drží v ruce, aniž by použil nějaký klíč. Zdeněk Bradáč může v tu chvíli jásat, před půl desátou pokořil původní americký rekord v úniku z policejních pout pod vodou, který měl hodnotu 11,12 sekund.

Napětí v bazénu v tu chvíli mírně opadlo. Ne ale nadlouho. Ten těžší kousek je teprve před eskapologem. Chce zdolat i druhý americký rekord, při kterém se mu musí podařit vyprostit se ze sevření hned trojích pout za dobu kratší než 44 sekundy. Potřebuje k tomu celkem tři pokusy. Při dvou předešlých je pomalejší. Nakonec se stopky zastavují na hodnotě 38,66 sekund a ekvilibrista drží v ruce všechny tři páry pout. Zdolal i druhý rekord.

"Jsem pyšný, že jsem zlomil další rekord. Brzy zlomím další," komentoval svůj výkon Zdeněk Bradáč.

Ruce svazovala kouzelníkovi pouta, která si nechal poslat z Ameriky. Nasazovala mu je policistka jabloneckého okresního ředitelství. "Zkontrolovala jsem je, byla pevná a bez poškození," komentovala policistka Zdeňka Kopalová.

"Kouzelník" nechce prozradit recept na zdolání pout, prý na něj přišel sám. A tvrdě trénoval. "Jsem zvyklý trénovat tři hodiny denně, z pout bývají hodně otlačené ruce, ale dá se to vydržet," říká Bradáč. Na zdolání rekordu se připravoval dva měsíce. Při jednom z pokusů se ale málem utopil v jablonecké přehradě. Při srpnovém tréninku se nechal spoutat třemi policejními pouty a ponořil se do vody s desetikilovým závažím. To jej stáhlo ke dnu přehrady do hloubky přes dva metry.

"Šlo o nebezpečný pokus, voda byla kalná a byla hlubší než v bazénu. Měl jsem proto k dispozici osobního asistenta, který mi pomohl včas z vody," vzpomněl na nepříjemné chvíle Bradáč.

Po dnešním úspěchu, který ještě musí potvrdit Guinessova organizace, se tak Zdeněk Bradáč stal držitelem devíti aktuálních Guinnessových rekordů. Mimo jiné v žonglování, karetní manipulaci a eskapologii.

Další pokus o světový rekord má být největší počet úniků z policejních pout během 24 hodin, v rekordně krátkém čase se chce také dostat ze svěrací kazajky.