OBRAZEM: Luhačovice obsadily krásky z juniorské Miss World

10:11 , aktualizováno 10:11

Luhačovice na Zlínsku jsou teď ještě krásnější. V největších moravských lázních se sešlo čtyřicet nejhezčích dívek z třiceti osmi zemí světa. Město od včerejška hostí týdenní soustřední finalistek Miss Europe and World junior. Štěstí v této soutěži hledají dívky od patnácti do jednadvaceti let.