OBRAZEM: Podívejte se do šatníku Issové, má v něm armádu návrhářů

Klára Issová se ve Varech objevovala v modelech nejznámějších světových značek. Všechny ale bude muset vrátit. "Takové šaty mám hrozně ráda, ale pořídit si je se nevyplácí, protože na každé té velké akci musíte mít jiné. Jsem moc ráda, že už do Čech dorazil trend, že se herečkám na tyto oficiální akce šaty půjčují," řekla Issová.

Na zahajovací večer přišla v červených šatech od Diora. "Chtěla jsem si vyzkoušet, jak se budu v červené cítit. Jsou to krásné šaty s rafinovaným výstřihem. Moc se mi líbily, ale byla jsem ráda, že jsem se potom mohla převléct do černého overalu, který mi také zapůjčil Dior," uvedla herečka.

Klára Issová v modelu od Diora

Červené šaty ji nicméně přesvědčily, že by měla tuto barvu do šatníku zařadit. "Červená barva člověka rozzáří, je v ní energie ohně. Není to moc na denní nošení, rozhodně je ale krásné mít třeba nějaký červený doplněk," myslí si Issová.

Na diskusi s diváky, která probíhala odpoledne, zvolila černé koktejlky s bílými hvězdičkami značky Dolce & Gabanna. "Byly kouzelné. Bylo krásné počasí, tak byly pro takovou příležitost ideální. Cítila jsem se v nich skvěle."

Klára Issová v koktejlkách Dolce & Gabanna

Na exkluzivní party francouzského šampaňského platil přísný dress code a bylo nutné mít velkou večerní róbu. Klára Issová se tu zjevila v odvážných černých šatech od Versaceho, jejichž výstřih mohl způsobit i velké společenské faux pas. Herečka se toho ale nebála. "Perfektně seděly na těle. Výstřih se vůbec nehýbal. Moc se mi líbily flitry nahoře, na jedné straně. Připomínalo to brnění."

Ležérní eleganci, kterou má Klára Issová tak ráda, předvedla v halence a sukni od H&M. "Halenka z hedvábí je velmi příjemná. Je to funkční a přitom krásné. Sukně měla šmrnc 50. let, který mám moc ráda a myslím, že mi sluší. Vyzkoušela jsem si různé kostýmy ve spoustě dobových filmů a vždy jsem si říkala, že bych si něco takového chtěla pořídit i pro normální nošení. Teď mám naštěstí příležitost, vše se vrací a v lepších materiálech," řekla herečka.

Klára Issová oblékla značku H&M

I když ve Varech byla dámou, v soukromí má ráda lehce pánský styl. "Šaty a boty na podpatku mám moc ráda, jsem šatový typ, ale není to pro mě vůbec praktické. Hodně toho naběhám. Líbí se mi nádech pánského stylu. Košile, kalhoty s puky, svetr s knoflíky a přes něj pásek, a taky klobouky. Naštěstí se tahle móda vrací," dodala herečka.